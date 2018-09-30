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Çaresiz kedilerin imdadına itfaiye yetişti

Balıkesir ve Aydın'da kendilerini zor duruma sokan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA | 30.09.2018 - 07:57..
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Ayvalık ilçesi 150 Evler Mahallesi’nde bir sokak kedisinin başına sıkışan konserve kutusu ile dolaştığını gören vatandaşlar, hayvana yardım etmek istedi. Kutuyu çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Çaresiz kedilerin imdadına itfaiye yetişti

TENEKEYİ KESİP KURTARDILAR

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, yaklaşık 10 dakikalık bir çalışmanın ardından sokak kedisinin başına sıkışan konserve tenekesini keserek zavallı hayvanı kurtardı.

Çaresiz kedilerin imdadına itfaiye yetişti



Çaresiz kedilerin imdadına itfaiye yetişti

MAZGALA SIKIŞAN YAVRU KEDİLER KURTARILDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yağmur suyu mazgalına sıkışın üç yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, üç yavru kedi Kuşadası şehir merkezinde ana arter üzerindeki yağmur suyu mangalına sıkıştı. Yavru kedilerin mazgala sıkıştığını gören hayvanseverler kedileri kurtarmayı başaramayınca Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi.

Çaresiz kedilerin imdadına itfaiye yetişti

Olay yerine gelen itfaiye ve ASKİ ekipleri, yavru kedileri kurtarmak için seferber oldu. Kazmalarla mazgal kapaklarını açan ekipler, olukların içine girerek yeni doğduğu belirlenen üç kediyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Yavru kediler hayvanseverlere teslim edildi.

Çaresiz kedilerin imdadına itfaiye yetişti

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