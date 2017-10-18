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Meraklı vatandaşlar şüpheli çantayı heyecanla görüntüledi

Ankara'da şüpheli çanta alarmı verildi, Ankaralılar cep telefonu ile görüntüleme yarışına girdi.

18.10.2017 - 13:03
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler İvedik Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan şüpheli çantayı görev vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda polis olay yerine sevk edildi.

Meraklı vatandaşlar şüpheli çantayı heyecanla görüntüledi

CADDE TRAFİĞE KAPANDI, VATANDAŞLAR TOPLANDI

Ekipler ilk olarak güvenlik şeridi çekerek, caddeyi trafiğe kapattı. Çevrede toplanan vatandaşlar ise polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Ancak bölgede toplanan meraklı vatandaşlar tehlikeye rağmen olayı cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

Meraklı vatandaşlar şüpheli çantayı heyecanla görüntüledi

KADIN ÇANTANIN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı fünye ile patlatılma yapacağı sırada bir kadın çantanın kendisine ait olduğu ve bebek eşyalarının bulunduğu söyledi.

Daha sonra polis ekipleri tarafından yapılan incelemede çantadan bebek bezi, biberon ve bebek eşyası çıktı.

Meraklı vatandaşlar şüpheli çantayı heyecanla görüntüledi


Meraklı vatandaşlar şüpheli çantayı heyecanla görüntüledi

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