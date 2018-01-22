Meraklıları için '100 Soruda Türk Edebiyatı' kitabı

Sanatın amacı, sanat ürünleri yoluyla toplumsal hayatta duygu ve düşünce, beğeni ve inanç, ülkü ve coşku birliği yaratarak toplumu ortak ölçülerde kaynaştırmaktır. Sanatçının öncülüğündeki bu toplumsal anlatıma, bireyler kendi kültür ve beğeni ölçüleri oranında katılarak ortak sevgilerde birleşirler.

Daha iyi, daha güzel, daha doğru bir hayat ve insanlık ülküsünün paylaşılmasında sanat ve özellikle edebiyat en büyük sözcülük görevindedir. Çünkü öteki sanatların çoğu gibi soyut öğelerle değil, toplumun duygu ve düşünce hayatının ortak ve ulusal ‘dil’i ile ortaya çıkan edebiyat, en güçlü akımların yaratıcısı olur.

Rauf Mutluay, soru cevap şeklinde hazırladığı 100 Soruda Türk Edebiyatı adlı bu çalışmasında basit ve anlaşılır cevaplarla Orta Asya’dan günümüze kadar Türk edebiyatını ele alıyor. “Edebiyat sözünden ne anlaşılmalıdır?” sorusundan yola çıkan Mutluay, Türk dili, tarihi ve edebiyatının temel metinlerine ve problemlerine değiniyor.

Dönemler, yazarlar ve şairler hakkında bilgi verirken, dilimizdeki edebiyat sözünün kaynağı, Türkçenin yapı özellikleri, tarihsel gelişimi gibi pek çok konuyu irdeliyor. 100 Soruda Türk Edebiyatı, edebiyat öğrencileri ve konuya ilgi duyan herkes için eşsiz bir kaynak, yararlı bir başvuru kitabı niteliğinde.

Yazar: Rauf Mutluay

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 240

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