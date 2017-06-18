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Meral Akşener: Allah Kılıçdaroğlu'nun gücünü arttırsın

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek vererek, "Allah gücünü arttırsın, Allah yardımcısı olsun." dedi.

18.06.2017 - 00:45
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Meral Akşener: Allah Kılıçdaroğlu'nun gücünü arttırsın

Meral Akşener: Allah Kılıçdaroğlu'nun gücünü arttırsın

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, Bursa Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Hayat Lokantasın’nda düzenlenen iftar programına katıldı.

BAHÇELİ'Yİ ELEŞTİRDİ

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftarda konuşan Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin referandum kararını ve politikalarını eleştirerek, "Şehitlerimize baktığımızda hepsinin sosyal medyasında bozkurt işareti var. Referandumdan sonra terörün biteceği söylenmişti. Referandumun ardından bugüne kadar 63 şehidimiz var. Bu günlerin sorumlusu Sayın Devlet Bahçeli'dir. Sayın Bahçeli, için hiç sızlamıyor mu?, Türkiye'yi getirdiğiniz yerden hiç üzüntü duymuyor musunuz'' dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERDİ

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'adelet' yürüyüşüne de değindi. Akşener, ''Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun hapse mahkum edilmesiyle ilgili bir adalet yürüyüşü başlattı. Allah gücünü arttırsın, Allah yardımcısı olsun. Bu eylemin biçimini destekliyorum. Çünkü provakasyon yok. Ne yaparsa kendine yapıyor. İnşallah Hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

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