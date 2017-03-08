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Meral Akşener hayır oylarının önemini vurguladı

Akşener, hayır oyları olmasaydı evetin bir öneminin kalmadığını söyledi.

08.03.2017 - 11:33
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Meral Akşener hayır oylarının önemini vurguladı

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Meral Akşener Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına katılarak gündemi değerlendirdi.

"HAYIR DEMEMİZ ÇOK KIYMETLİ"

Referandum süreci ile ilgili şartların eşit olmadığını ifade eden Akşener, "AK Parti yöneticilerine şunu söylemek isterim; biz, itirazı olan ve hayır diyenlerin var olması esasında bu referandumun sonuçlarının meşru olmasını sağlayan bir tutum.

Hepimiz biz oynamıyoruz deseydik, yalnızca evet oyu verenler sandık başına gitseydi bir başına meşru olmazdı.

Bizim hayır dememiz çok kıymetli, hakikaten kıymetli bu açıdan." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener hayır oylarının önemini vurguladı VİDEO

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