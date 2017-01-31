Meral Akşener hayır platformu kurdu

Meral Akşener, daha önce muhalif MHP'liler olarak referandum sürecinde 'hayır' için çalışacaklarını duyurmuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, yürütecekleri kampanyanın ayrıntılarını şöyle anlattı:

"Bir platform oluşturup sadece MHP tabanına değil, -MHP tabanı zaten yüzde 70-80 hayır diyor tüm seçmenlere sesleneceğiz"

PLATFORMA KATILAN İSİMLER

Hayır platformunda Meral Akşener önderliğinde Sadi Somuncuoğlu, Ümit Özdağ, Koray Aydın, Sinan Ogan, Nuri Okutan, İsmail Ok, Yusuf Halaçoğlu isimleri yer alıyor.