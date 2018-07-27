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Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Meral Akşener'in 'katı şartlarla' İP'in liderliğine devam edeceğini yazdı.

Haber Merkezi | 27.07.2018 - 11:03..
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Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde partisinin liderliğini bırakacağını söylemişti.

Bu açıklama sonrasında Akşener, İP delegelerinin tek adayı olarak gösterildi ve geri dön çağrıları yapıldı. Kararının kesin olduğunu ifade etse de güçlü liderlik vaadi, Akşener'i sözünden döndürdü.

"AKŞENER DUYARSIZ KALMAYACAK"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya dönüşün kesinleştiğini "Anlaşılan o ki teşkilatın ve delegenin talebine Akşener duyarsız kalmayacak. Geri dönerken de bazı katı şartlarını da saklı tutacak." sözleriyle duyurdu.

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