Meral Akşener İstanbul mitinglerini iptal etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olarak sahalara inen Meral Akşener, vatandaşlardan beklediği ilgiyi göremedi.
İSTANBUL MİTİNGLERİ İPTAL
CHP oylarına göz diken, Muharrem İnce'nin partisinin oylarını konsolide etmesiyle gittiği illerde boş meydanlara temelsiz vaatlerini anlatan Meral Akşener, İstanbul'da miting yapmayı göze alamadı.
İyi Parti'nin Samsun 2. sıra milletvekili adayının hayatını kaybetmesini gerekçe gösteren Meral Akşener, İstanbul'un ilçelerinde düzenlenecek tüm mitingleri iptal etti.