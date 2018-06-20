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Meral Akşener Kars’ta beklediği ilgiyi görmedi

Partisinin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği mitinge katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beklenen ilgiyi göremeyince konuşmasını kısa kesti.

İHA | 20.06.2018 - 15:41..
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Kars'ın Cumhuriyet Meydanı’nda yaklaşık iki yüz kişinin katıldığı mitingde konuşan Akşener, “Süper baskın seçim olarak getirenler pişman oldular. Bir sorunun cevabını veremiyorlar. Her şey iyiyse bu seçim niye yapılıyor. Her şey kötüyse sana niye oy verelim. Dolayısıyla 24 Haziran akşamı Türkiye’de değişim zamanı olacak inşallah.” dedi.

Meral Akşener Kars’ta beklediği ilgiyi görmedi

Türkiye’nin potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade eden Akşener, “Türkiye’nin coğrafyası çok güzel, Kars İsviçre’den çok güzel, Bir başka şehrimiz İngiltere’den çok güzel, bir başka şehrimiz İtalya’dan güzel, Fransa’dan güzel ama bir özelliğimiz var. Bu potansiyellerimizi bu güzelliklerimizi bugüne kadar değerlendirme fırsatı bulunamadı” diye konuştu.

KONUŞMASINI KISA KESTİ

Yaklaşık 10 dakika sahnede kalan Akşener, beklediği ilgiyi göremeyince İyi Parti Kars milletvekili adaylarını sahneye davet etti. Akşener, daha sonra Kars’tan ayrıldı.

Meral Akşener Kars’ta beklediği ilgiyi görmedi

Meral Akşener Kars’ta beklediği ilgiyi görmedi

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