Meral Akşener kimdir

Çocukluğundan bu yana inandıkları uğruna savaşan bir kadın olarak büyütmüş kendini kendi deyimiyle Meral Akşener. “Niçin?” sorusuna kafayı takıp bu günlere kadar gelmiş. Ona “Erkek gibi kadın” demeyi uygun görmüşler; dobra olduğu, sözünü esirgemediği için. Hatta her gittiği yerde tespih hediye ederlermiş ona…

İnsanların, isimleri, görüşleri, meslekleri ne olursa olsun hepimiz Allah’ın huzurunda savunmasız ve çırılçıplağız. Bize takılan lakapların, duyduğumuz iyi ya da kötü sözlerin değeri ancak dünyada biçilir. Söz konusu siyaset olunca, ince bir çizgi var hep; dostluklarda, ailede, iş hayatında…

Meral Akşener, aynı zamanda bir öğretmen olmanın avantaj ya da dezavantajlarını da yaşıyor mutlaka siyasette. Şimdi onu destekleyenlerle kurduğu partide bir başöğretmen olma yolunda belki. İlerleyen süreç bize ne gösterecek bilinmez.

Çocukluğu

Meral, 18 Temmuz 1956’da İzmit, Gündoğdu’da Sıddıka Hanım ve Tahir ömer Bey’in kızı olarak dünyaya geldi. Dedeleri 1924’te Yunanistan Makedonyası’ndaki Drama’dan göç etmiş Balkan Türklerindendi ve Kocaeli’ne yerleşmişti. Dedesi Tahir Efendi, Rumeli’nin büyük alimlerinden birisiydi. Savaş ve yokluk yıllarını derinden yaşamışlardı. O günler unutulmasın diye ninesi Balkan Savaşları’nın acı yüklü hikayelerini anlattı hep. Meral hep içli ve meraklı bir çocuktu; gözlerini kocaman kocaman açıp şaşkınlıkla dinlerdi ninesini ve çocuk kalbiyle ne çok üzülürdü. Ama göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak büyümek böyle bir şeydi demek ki, ruhun özümseyene kadar dinlenmeliydi her bir cümle. İşte bu cümleler yıllar sonra onu bu ülkeye “Meral Akşener” olarak tanıtan bir hikayenin giriş bölümünü oluşturacaktı…

Çocukluğunun yazları, meyve ağaçlarıyla dolu bahçelerinde geçti. En çok erik ağaçlarını sevdi. Çocuklar taşlamasın diye akşamlara kadar nöbet tutardı başında. Bir gün kuzu otlatmanın hayalini kuruyordu çocuk aklı; ama kız çocuklarını çobanlığa göndermezlerdi öyle. Büyürken küçük bir oyuncak bebeğe sahip olamamanın verdiği o uhdeyi bilirsiniz, işte öyle bir uhde kaldı bu çobanlık çocuk Meral’in içinde.

Eğitim hayatı

Ortaokula kadar ailesinin yanındaydı Meral; lise eğitimi için Bursa Kız Öğretmen Lisesi’nin sınavlarını kazanana kadar. Başta özellikle abisi Nihat, yatılı okula gitmesine karşı çıktı. Ama Meral, kafasına koyduğunu yapan, inatçı bir kızdı; Rumelili bir kız olmak bunu gerektirirdi.

1970’te başladı liseye; yatılılıkta en güzel zamanlarını geçirdi. Dayanışmanın ve paylaşmanın lezzetini burada yaşayarak öğrendiler.

Meral, bu yıllarda "Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar" romanlarına duyduğu hayranlıkla hikayeler yazmaya başladı. Lise boyunca arkadaşları tarafından “Ayaklı Kütüphane” olarak anıldı. Çünkü Türk, Rus, ve Batı klasiklerini bir bir tarıyordu.

4 yıl geçti gitti; Meral, 1974’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne başladı. İşte burada yazdığı hikayeler onda bir gün Romancı olma isteğini doğurdu. Fakülte yılları boyunca hep kitap yazabilmenin peşinden koştu. Bunu yıllar sonra bir anı şeklinde şöyle dile getirecekti: “Yoldan geçenleri izler, onların hayatını kurgulardım. Bir gün elinde filesiyle şişman bir kadının peşine düştüm. Çok yavaş yürüyordu. Vefa Lisesi’nin oraya geldik; silahlar patladı. Kadın benden hızlı koşuyor. Bir evin boşluğuna sığındık. Korkudan sarıldı bana. Ailemin kökenini anlatan bir roman yazmak isterdim. Bir roman yazıyorum, ismi Ağla Makyavel Ağla. Bir de Mevlana’nın müridi, Muiniddin Pervane’nin eşi Gürcü Hatun’u yazmak isterdim”.

Meral, bir kitap yazmadı, ancak yıllar sonra siyasi kimliği ile kitaplara konu olacaktı. Sabahattin Önkibar’ın “Asena: Meral Akşener’in Dünü ve Bugünü” adını verdiği kitabında ondan bahsedecek; Saygı Öztürk de, “Belgelerle Dünden Bugüne 28 Şubat” adlı kitabında Meral Akşener’e de yer verecekti.

Ülkücü Meral Akşener

Meral, aileden öğrenmişti siyasetin varlığını ve o daha lise sıralarındayken başlamıştı merakı. Politika konuları ailenin yemek masası sohbetlerini dahi kapsıyordu. Büyük amcası Hasan Tahsin Argun, İsmet İnönü’nün yakın çevresindendi. Annesinin tarafı ise, "DP, AP ve DYP" teşkilatında çalışıyordu. Abisi de 12 Eylül’den önce “Kocaeli MHP İl Başkanı” idi.

İşte böyle bir ortamda Meral, gençliğini ülkücü gençler arasında geçirdi. Abisi sayesinde birçok siyasi ismi üniversite zamanlarında tanıdı. Bir zamanlar romanlar yazmak isteyen, ruhu inatçı bir kızdı. Bunlardan vazgeçmedi aslında. Sadece üzerine bir de siyaseti ekledi…

Öğretmen Meral Akşener

Meral, mezun olduktan sonra 1979 – 1982 yılları arasında öğretmenlik yaparak çalışma hayatına başladı. 1982’de "Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi"nde araştırma görevlisi oldu.

Ayrıca "Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü"nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Eğitimcilik alanında çalışmalarını sürdürdü. "Kocaeli Üniversitesi"ne "İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı" olarak geldi. Ayrıca ilerleyen süreçte "Zübeyde Hanım şehit Aileleri Vakfı"nın kuruluşunda bulundu ve vakfa başkanlık yaptı.

Meral evlendi

Meral’in öğretmenliğe başladığı zamanlardı. Tuncer, komşunun oğluydu. Sevdiler birbirlerini, 1980’de de evlendiler.

Tuncer, "Boğaziçi Üniversitesi"ni bitirdi ve "Makine Mühendisi" oldu. Devrimciydi, ama Meral siyasete atıldıktan sonra yaşam tarzlarını da, çevrelerini de değiştirmediler. Sade bir hayatları vardı.

Bu sade ve mutlu evlilikten 1984’te Fatih adını verdikleri bir oğulları oldu.

İlk Kadın İçişleri Bakanı, Meral Akşener

Ailesinin siyasete olan yakınlığı kaçınılmaz son olarak Meral’i de bu fikre yaklaştırmış, daha lise yıllarından onu içine doğru çekmişti. Uzunca bir süre ilgisi ve çalışmaları devam etti. Sonunda 1994 Yerel Seçimlerinde DYP’den "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı" oldu.

Siyasete ilk olarak 1995’te Tansu Çiller’in Genel Başkanlığı’nı yaptığı "DYP’nin Kadın Kolları Başkanlığı"nı yaparak başladı Meral Akşener ve bu görevi bir yıl sürdürdü. 1995 - 1999 Türkiye Genel Seçimlerinde "DYP Kocaeli Milletvekili" olarak meclise girdi.

28 Haziran 1996’da Necmettin Erbakan’ın başkanlık ettiği Refah Partisi ve DYP koalisyon oluşturarak 54. Türkiye Hükümeti’ni kurdu. 3 Kasım 1996’da “Susurluk Kazası”ndan sonra Mehmet Ağar, İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti. İşte bu istifa Türkiye’nin "İlk Kadın İçişleri Bakanı" ile tanışmasına vesile oldu. Meral Akşener, Mehmet Ağar’ın istifasından sonra İçişleri Bakanı oldu.

Necmettin Erbakan Başbakan, Tansu Çiller Dışişleri Bakanı idi. "28 Şubat 1997" süreci yaşanınca 54. Türkiye Hükümeti dağıldı. Meral Akşener’in görevi de 30 Haziran 1997’de sona erdi. Kısa süreli bir görevdi belki, ama olsundu; yolu açıktı. Daha görecek günleri vardı Meral’in…

Bu süreçte cesurdu Meral; yeri geldi Refah – DYP Hükümeti’nin en riskli açıklamalarını üstlendi. Üstelik arkasına dönüp baktığında tek bir milletvekili yoktu. Yıllar sonra bu günleri bir röportajında hayıflanarak şu cümlelerle anlatacaktı: “Arkama baktım, bir tek Allah’ın kulu kalmamış. Mecburen tek başına yaptım. Ertesi günlerde partiden istifalar başladı. Milletvekilleri, milletten aldıkları vekaletin hakkını verseler, tam bir dirayetle arkasında dursalar, bugün her şey çok daha farklı olurdu”.

Siyasette ilerlerken

Meral, görevi bitti diye siyaseti bırakmadı elbette. Meral Akşener, 1999 Türkiye Genel Seçimlerinde DYP İstanbul Milletvekili olarak tekrar meclise girdi.

4 Temmuz 2001’de de DYP’den istifa etti. Bu sırada Abdullah Gül, Fazilet Partisi’nden kopmuştu. Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte önderliklerini yaptıkları “yenilikçi kanat” olarak adlandırdıkları bir oluşum kurdular. Meral Akşener de, Abdullah Gül ve arkadaşlarının çalışma ofisi de olan "Politik Araştırmalar Merkezi"nde bir basın toplantısı düzenleyerek, bu oluşumun içinde bulunacağını duyurdu.

2002 Türkiye Genel Seçimlerinde DYP, yüzde 9,54 oranında oy alarak barajın altında kaldı. Katıldığı oluşumda, yeni parti kurulumunda oğlu Fatih de parti adı için çalışıyordu. Ancak çok geçmeden “Milli görüş çizgisini sürdürüyorlar” ibaresiyle hayal kırıklığını belirtti ve bu yenilikçi oluşumdan ayrıldı.

3 Kasım 2001’de MHP’ye katıldı. 2004 Yerel Seçimlerinde "MHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı"na aday oldu. 2007 Türkiye Genel Seçimlerinde de "MHP İstanbul Milletvekili" olarak meclise girdi. Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de Başdanışmanı idi.

TBMM Başkanvekili Meral Akşener

Meral Akşener, siyasi yaşamında sağlam adımlarla ilerliyordu. Ben, kendimce duygusal bir bağ olarak kurdum ki, bir gün kız çocuklarının çoban olamayışını öğrendiğinde içinde kalan uhde, bugün kadın olarak ona bir şeylerin ilkini yaptırma gücü veriyordu sanki.

TBMM’de Türkiye - Çin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesiydi. Meral Akşener, 23. Döneminde, 10 Ağustos 2007’de, Güldal Mumcu ile beraber “TBMM Başkanvekili” seçilen kadın milletvekili oldu. 24. Dönemde bu tekrarlandı; 12 Temmuz 2011’de yine Güldal Mumcu ile beraber “TBMM Başkanvekili” seçildi. Bundan önce en son, 1968’de "CHP Muş Milletvekili Hayriye Ayşe Neftçi", "TBMM Başkanvekili" seçilmişti.

MHP’den ihracı

Meral Akşener MHP ile kurduğu bütünlüğü devam ettiriyordu ve sonuna kadar da gitmeye niyetliydi. 2011 ve Haziran 2015 Genel Seçimlerinde MHP İstanbul Milletvekili olarak yine meclisteydi. Ancak Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde partisinden milletvekili adayı olarak gösterilmedi.

MHP oy kaybetmiş ve mecliste temsil edilen dördüncü parti olmuştu. Meral Akşener, ay sonunda bir basın toplantısı düzenledi ve kurultay talebinde bulundu. Ayrıca “Üzerime düşen her görevi yapmaya hazırım” diye özellikle vurguluyordu. Mahkeme MHP olağanüstü kongresi yapılmasına karar verdi. Meral Akşener de bu olağanüstü kongre için Genel Başkan Adayı oldu. Tarih 15 Mayıs olarak açıklandı. Ancak, MHP de bu kararı tanımadığını bildirdi.

Meral Akşener, 8 Eylül 2016’da partisinden resmen ihraç edildi. 19 Haziran 2016’da "Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi"ne başvurdu; ihraç kararına ihtiyati tedbir konulmasını istiyordu. Çocuk aklının nöbet tuttuğu erik ağaçları gibiydi belli ki bu dava, sadece bekledi. 15 Aralık 2016’da "Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi" davayı reddetti ve Meral Akşener kesinkes partisinden ihraç edilmiş oldu…

Ancak Meral Akşener, pes etmezdi; inatçıydı. Gerekirse küllerinden yeniden doğardı, ki doğacaktı da…

Meral Akşener parti kurdu

Meral Akşener, TBMM’de temsil edilecek beşinci partiyi kurmaya karar vermişti. 2017’de "Bağımsız Milletvekilleri Ümit Özdağ ve İsmail Ok" ile birlikte bu yeni partinin kurulma çalışmalarını hızlandırdı.

İlk iş bunu kamuoyuna duyurmak gerekirdi. İsmail Ok, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında yeni kuracakları parti ile ilgili soruları cevaplayarak bu görevi tamamladı. Şöyle diyordu açıklamalarının bir kısmında: “Yeni partinin, artık kurulması yönünde tabiri caizse bir yol ayrımına girilmiştir, başlanılmıştır; inşallah Türk Milleti için hayırlı olacaktır. Türk Milleti de bu yeni partide lider olarak, genel başkan olarak Sayın Meral Akşener’i görmektedir.

Sayın Meral Akşener’in liderliğinde, genel başkanlığında Türkiye’de yeni bir parti kurulacaktır…”

Basın açıklamasıyla da resmen tüm yenilikler açıklanmıştı. Meral Akşener’in kuracağı partinin adı “İyi Parti”, sloganı da “Türkiye İyi Olacak” diye kararlaştırılmıştı.

Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı’na dilekçesini verdi ve "İyi Parti"yi "Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi"nde “Türkiye İyi Olacak” sloganı ile 25 Ekim 2017’de kamuoyuna resmen duyurdu…

İşte böyleydi göç ederek bu topraklara gelmiş Balkan kızının hayatı. Elbette bu hayat hala devam ediyor. Ama kimilerine göre iyi, ama kötü…

Hayat dediğin de zaten şu iki sözcük üzerinden geçiyor; ya iyi ya kötü…

Damla Karakuş

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