Meral Akşener konuşmasında FETÖ'ye yer vermedi

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminden önce ısrarla "Başbakan olacağım" diyen Meral Akşener, sürekli FETÖ bağlantısı iddiaları nedeniyle eleştirildi.

İyi Parti'nin kuruluşunda ortak hareket ettiği Koray Aydın tarafından bile bir dönem FETÖ tarafından desteklendiğini konusunda eleştirilen Akşener, partisinin kuruluşunu ilan ederken uzun bir konuşma yaptı.

1 KEZ FETÖ DEDİ

Eli kanlı teröristbaşı Gülen'e karşı tek bir söz etmeyen Meral Akşener, "FETÖ"yü ihanet şebekesi olarak nitelendirdi.

Akşener, "FETÖ ihanet şebekesi sadece 15 Temmuz değil, 2004'ten itibaren bütün operasyonların ana aktörüdür. 15 Temmuz tam anlamıyla bir devlet etme zaafiyetidir." diye konuştu.

Meral Akşener, saatlerce süren konuşmasında FETÖ'yü bir daha ağzına almadı.