Meral Akşener Muğla'da konuştu

MHP'li muhaliflerde başı çeken Meral Akşener, referandum sürecinde yürüttüğü 'hayır' kampanyası için Milliyetçi Meslek Adamları Birliği (MİLMAB) Muğla İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Milli İradenin Önemi' konferansına konuşmacı olarak katıldı.
'Hayır'cılara eziyet edildiğini savunan Akşener, devamında şunları söyledi:
"GÜCÜNÜZ VARSA GELİN BENİ TUTUKLAYIN"
"Kimimizin elektriği kesilir, kimimizin konuştuğu kürsü yıkılır. Kimisine salon verilmez, kimisi tutuklanmayla tehdit edilir. Hadi gücünüz varsa gelin beni tutuklayın."