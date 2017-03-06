taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.897
USD
3,7043
EURO
3,9385
ALTIN
146,98
PETR
55,4500

Meral Akşener Muğla'da konuştu

Referandum için 'hayır' çalışmalarına hız veren Meral Akşener muhalif siyasilerin klişe sözünü kullanıp, "gelin beni tutuklayın" dedi.

06.03.2017 - 12:26
  1. Haberler
  2. Politika
Meral Akşener Muğla'da konuştu

Meral Akşener Muğla'da konuştu

MHP'li muhaliflerde başı çeken Meral Akşener, referandum sürecinde yürüttüğü 'hayır' kampanyası için Milliyetçi Meslek Adamları Birliği (MİLMAB) Muğla İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Milli İradenin Önemi' konferansına konuşmacı olarak katıldı.

'Hayır'cılara eziyet edildiğini savunan Akşener, devamında şunları söyledi:

"GÜCÜNÜZ VARSA GELİN BENİ TUTUKLAYIN"

"Kimimizin elektriği kesilir, kimimizin konuştuğu kürsü yıkılır. Kimisine salon verilmez, kimisi tutuklanmayla tehdit edilir. Hadi gücünüz varsa gelin beni tutuklayın."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nazifoğlu Galatasaraylı taraftarları uyardı

Nazifoğlu Galatasaraylı taraftarları uyardı

28
Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

42
IKBY: PKK Sincar'a ağır silahlarla konuşlanıyor

IKBY: PKK Sincar'a ağır silahlarla konuşlanıyor

70
Baki Kavun 15 Temmuz başarısız olunca kendini bağlatmış

Baki Kavun 15 Temmuz başarısız olunca kendini bağlatmış

27
PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

81
HDP'li vekil: Milliyetçi bir geçmişim var

HDP'li vekil: Milliyetçi bir geçmişim var

214
Olcay Şahan kolbastı oynarken sakatlandı

Olcay Şahan kolbastı oynarken sakatlandı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM