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Meral Akşener, Muhurrem İnce'ye cevap verdi

Muharrem İnce'nin muhalefet partilerinin yeterli oyu alamadığını söylemesini değerlendiren Akşener, CHP'nin başarısızlığına dikkat çekti.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 13:15..
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Meral Akşener, Muhurrem İnce'ye cevap verdi

24 Haziran seçimlerinde hezimeti yaşayan Meral Akşener, partisinin genel merkezinde seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Muharrem İnce'nin sözlerinin hatırlatılması üzerine CHP'lileri kızdıracak ifadeler kullandı.

CHP'nin 100 yıllık bir parti olarak yüzde 22 oy aldığını hatırlatan Meral Akşener, kendi partisinin bu oranla başarılı olduğunu savundu.

Meral Akşener, Muhurrem İnce'ye cevap verdi VİDEO

"CHP 100 YILLIK BİR PARTİ"

Akşener, şunları söyledi: "Sayın İnce CHP içerisinde bakıldığında yüz yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı. 50 yıllık MHP yüzde 11 oy aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi bütün devlet güçleri ve imkanlarıyla yüzde 41 oy aldı. HDP yüzde 11 oy aldı. Sonuç itibariyle devlettten bir kuruş almadan kurulan İYİ Parti yüzde 10 aldı. Ben sayın İnce'nin bu sözlerine katılmıyorum.

Meral Akşener, Muhurrem İnce'ye cevap verdi

"MUHARREM İNCE YENİLGİYİ KABUL ETTİ"

O gece, Sayın İnce ve CHP temsilcileri Sayın Erdoğan'ın kazandığını ifade ettiler. Dolayısıyla gerilime sebep verecek hadisenin olmadığını söylediler. Arkadaşlarımızla beraber burada seçim sonuçlarını izledik."

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ

Seçim sonuçlarını değerlendiren Muharrem İnce, diğer muhalefet partileri biraz fazla oy alsa seçimin ikinci tura kalacağını belirterek, "41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. 8-9 puan fazla almışız. Diğer muhalefet partileri 10'un üzerinde alsa seçim ikinci turdaydı. 30 barajını yıktık, 50'yi de yıkabiliriz." ifadelerini kullandı.

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