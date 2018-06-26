taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.702
USD
4,6338
EURO
5,4102
ALTIN
186,97
PETR
75,3400

Meral Akşener: Partim benimle 'devam' dedi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerden sonra yaptığı ilk açıklamada partisinin kendisiyle yola devam kararı aldığını belirtti.

İHA | 26.06.2018 - 15:48..
  1. Haberler
  2. Gündem
Meral Akşener: Partim benimle 'devam' dedi

Meral Akşener, İyi Parti Genel Merkezinde 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"PARTİM BENİMLE DEVAM' DEDİ"

Parti yönetim anlayışı nedeniyle açıklamayı bugün yapma kararı aldıklarını belirten Akşener, “Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu tabloyu genel idare kurulumuzun ve milletvekillerimizin önüne koydum. Tabloyu değerlendirerek yol haritası çizmelerini talep ettim ve buradan çıkacak karara da uyacağımı belirttim. Bu değerlendirme sonucunda partimizin en yetkili organı olan genel idare kurulumuzun kararı; bütün zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde alınan bu sonucun ülkemiz ve milletimizin geleceğe olan umudunu arttıran büyük bir kazanım olduğu yönündedir. Genel idare kurulumuz, ülkemiz siyasetinin merkezine yerleşmiş olan İYİ Parti’nin benim genel başkanlığımda yola devamının arkasında olduklarını güçlü bir şekilde belirtmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener: Başarılı olduk VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli yeni kabinede yok

Devlet Bahçeli yeni kabinede yok

150
Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek

Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek

287
CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar

CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar

367
İsmail Küçükkaya İnce’nin mesajlarını gösterdi

İsmail Küçükkaya İnce’nin mesajlarını gösterdi

109
Meclis'in en genç milletvekili

Meclis'in en genç milletvekili

137
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'den memnun değil

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'den memnun değil

367
Kılıçdaroğlu: Seçimi AK Parti kaybetti

Kılıçdaroğlu: Seçimi AK Parti kaybetti

642
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM