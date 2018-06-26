Meral Akşener: Partim benimle 'devam' dedi

Meral Akşener, İyi Parti Genel Merkezinde 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"PARTİM BENİMLE DEVAM' DEDİ"

Parti yönetim anlayışı nedeniyle açıklamayı bugün yapma kararı aldıklarını belirten Akşener, “Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu tabloyu genel idare kurulumuzun ve milletvekillerimizin önüne koydum. Tabloyu değerlendirerek yol haritası çizmelerini talep ettim ve buradan çıkacak karara da uyacağımı belirttim. Bu değerlendirme sonucunda partimizin en yetkili organı olan genel idare kurulumuzun kararı; bütün zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde alınan bu sonucun ülkemiz ve milletimizin geleceğe olan umudunu arttıran büyük bir kazanım olduğu yönündedir. Genel idare kurulumuz, ülkemiz siyasetinin merkezine yerleşmiş olan İYİ Parti’nin benim genel başkanlığımda yola devamının arkasında olduklarını güçlü bir şekilde belirtmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener: Başarılı olduk VİDEO