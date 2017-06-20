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Meral Akşener siyasete parti lideri olarak devam edecek

Mahkeme kararıyla bundan sonra MHP'de siyaset yapamayacak olan Meral Akşener, bu yaz yeni parti kurmak için çalışacak.

20.06.2017 - 16:54
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Meral Akşener siyasete parti lideri olarak devam edecek

meral akşener

Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde bugüne kadar 2 bin kişi ile görüştüğünü vurgulayarak "Yaptığım istişarelerden çıkan sonuç yeni bir parti kurulmasıdır" demişti.

Mahkeme, MHP'li muhaliflerin geçtiğimiz yıl 19 Haziran tarihinde topladıkları olağanüstü kongreyi iptal etti.

Böylelikle muhaliflerin MHP'de siyaset yolu kapandı. Gözler Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye çevrildi.

EYLÜL SONU EKİM BAŞI

Meral Akşener yaz boyunca yeni partinin kurulması için çalışacak. Partinin kurulacak ittifakların ardından 'eylül sonu ekim başı'nda resmen duyurulacağı ifade ediliyor.

Meral Akşener siyasete parti lideri olarak devam edecek

Meral Akşener siyasete parti lideri olarak devam edecek

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