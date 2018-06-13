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Meral Akşener-Tansu Çiller kavgası

Tansu Çiller, "Akşener, 28 Şubat'ta devletin belgelerini ABD'ye sattı" ifadesini kullandığına yönelik iddiaları yalanlarken "Kimse benim ismim üzerinden siyasi rant peşinde koşmasın" dedi.

Haber Merkezi | 13.06.2018 - 15:39..
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Meral Akşener-Tansu Çiller kavgası

Dün Elazığ’da konuşan Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, sosyal medyada kendisi ile ilgili dolaşan bir iddiayı gündeme getirerek Tansu Çiller'i işaret etmişti.

"HERKES DİKKATLİ OLACAK"

Akşener'in, "Sayın Erdoğan'a acıyorum bu kadar ahmağa nasıl katlanıyor. Sosyal medyada bir şey dolanıyor. Çiller demiş ki; ben 28 Şubat'ta devlet belgelerini ABD'ye satmışım. Yalnız bu belgeleri görenler AK Parti'de milletvekili. Buradan ilan ediyorum. Sayın Çiller bunun doğru veya yalan olduğunu açıklamak zorundadır. Bir başbakan olarak, o devrin başbakanı olarak yapmak zorundadır. Belinde silah olanlardan kimlerin kaçtığını, kimlerin korkudan titrediğini açıklamak zorundadır. Tek başına bırakılıp 10 gün telefonu çalmayan birisiyim. Ağır abi gezen herkesin ipliğini pazara çıkarmazsam Akşener değilim. Rahmetli Erbakan'ın teşekkür ettiği tek kişiyim ben. Meral Akşener'e dil uzatırken herkes dikkatli olacak. Her türlü karartma ve hakaret oyunları oynanmaya devam ediliyor” sözlerine, Çiller'den cevap geldi.

Meral Akşener-Tansu Çiller kavgası VİDEO

Meral Akşener-Tansu Çiller kavgası

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, sosyal medyada ismi kullanılarak yapılan açıklamaların kendisine ait olmadığını bildirdi.

"İSMİM ÜZERİNDEN SİYASİ RANT PEŞİNDE KOŞMASIN"

Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, “Benim tarafımdan yapılmayan hiçbir açıklama bana ait değildir. Ayrıca hiç kimse benim ismim üzerinden siyasi rant peşinde koşmasın. Kamuoyuna saygıyla sunulur.” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener-Tansu Çiller kavgası

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