Meral Akşener Türkeş'in kabrini ziyaret etti

FETÖ'nün desteklediği ve Bahçeli'ye karşı muhalif tutum sergileyen Akşener, Atilla Kaya, Ümit Özdağ gibi ve Koray Aydın gibi bazı isimler gezilerine devam ediyor.

Ekip, Muş, Bitlis, Tatvan ve Ahlat'ta yaptığı çalışmaların dönüşünde İstanbul'da gazetecilerle buluştu ve şu açıklamaları yaptı:

"BİZ BOZKOYUN DEĞİLİZ"

"Bizim sembolümüzde Bozkoyun yoktur Bozkurt vardır. Bize Başbuğ'umuz ‘bozkoyunlarımız’ diye değil ‘bozkurtlarımız’ diye hitap ederdi. Bizler bu zillete katlanamadığımız için hayır diyoruz.

"BOZKURTLAR BOZKOYUN OLMAYACAK"

Ülkeye giydirilmek istenen deli gömleğine, despotik dayatmaya karşı hayır denilmelidir. 'Liderlere itaat şerefimizdir' sloganı Nazi Almanyası'ndan devşirilen yabancı tutum ve tavırdır. Kültür ve tarihimizde lidere kayıtsız şartsız itaat yoktur. Bozkurtlar bozkoyun olmayacak."





AKŞENER'DEN KABİR ZİYARETİ

Akşener de MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in kabrine ziyarette bulunarak uzun dua etti.

Sabahın erken saatlerinde Beştepe'deki anıta gelen Akşener, mezara kırmızı beyaz karanfiller bıraktıktan sonra, "Türk devlet ve siyaset hayatında önemli izler ve eserler bırakan Alparslan Türkeş'i anlamak, onun eserlerine sahip çıkmak, hedef ve ideallerine ulaşmak için mücadele etmek her Türk Milliyetçisinin vazgeçilmez görevidir. Kendisini şükran, minnet ve rahmetle anıyorum." açıklamasında bulundu.

TÜRKEŞ'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Diğer taraftan Meral Akşener, 1997 yılında vefat eden Alparslan Türkeş'in kabrini, ölüm yıl dönümü olan 4 Nisan yerine bugün ziyaret etti.











