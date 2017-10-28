Meral Akşener'e hangi partiden ne kadar oy gidecek

Kanlı darbe girişiminden önce sürekli "Başbakan olacağım" diyen Meral Akşener, İYİ Parti'nin kuruluşundan sonra Cumhurbaşkanı olacağını iddia etmeye başladı.

Akşener'le ilgili tartışmalar devam ederken İstanbul Ekonomi Araştırma, kamuoyunun nabzını tuttu.

CHP BÖLÜNDÜ

Hangi partiden Meral Akşener'e ne kadar oy gideceğini araştıran şirketin verilerine göre; İYİ Parti'ye en çok CHP'den oy gidicek. CHP'lilerin yüzde 47,7'si Akşener'e oy verebileceğini ifade etti.

AK PARTİ'DEN OY YOK

AK Parti'den Akşener'e oy kayması ise yok denecek kadar az. AK Partililerin yüzde 83,5'i İYİ Parti'ye oy vermeyeceğini söyledi.