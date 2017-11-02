Meral Akşener'e NED destekli başdanışman

1983 yılında 'neo-con' kimliğini ön plana çıkararak kurulan NED, Ortadoğu'da ABD'nin menfeatleri için yatırımlar yapıyor. Bahsi geçen NED'in desteklediği Denge ve Denetleme Ağı'nın etkili isimlerinden Selda Tandoğan, İYİ Parti'yi kuran Meral Akşener'in başdanışmanı oldu.

NED ABD ÇIKARLARI İÇİN FİNANS SAĞLIYOR

NED, eski CIA çalışanlarını bünyesinde bulunduran ve özellikle Ortadoğu'ya ABD'nin çıkarları doğrultusunda şekil veren politikaların yaygınlaşmasını sağlamasıyla biliniyor. NED, Türkiye ve benzeri ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarına (STK) finans desteği veriyor ve 'turuncu devrim'lerin finansörü olarak biliniyor.

2012'de destek verdiği mali kuruluşlar arasında Taraf gazetesinin de yer aldığı NED, Denge ve Denetleme Ağı'na da 700 bin dolar civarında finans sağlamıştı. Bu ağın etkili isimlerinden Selda Tandoğan'ın Akşener'e başdanışman olarak atanması, ilerleyen günlerde tartışma yaratacak bir konu olarak görülüyor.

UĞUR MUMCU'NUN NED SÖZLERİ

Uğur Mumcu, SSCB'nin dağılmasından önce çevre ülkelerdeki anti-komünist faaliyetleri finanse eden NED'i 26 Mart 1989'da Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde şöyle anlatmıştı:

"National Endowment for Democracy (Ulusal Demokrasi Vakfı) adlı kuruluşun 1988 yılı raporunun 18. sayfasında 'American Friends of Turkey Foundation' Türkiye'nin Amerikalı Dostları Vakfı'nın Ankara'da Fero Forum' adlı dergiye 50 bin dolar para yardımı yaptığı yazılıyor. Aynı raporun 19. sayfasında da yine 'Fero Forum' dergisine aynı vakfın 11.766 dolar gönderdiği açıklanıyor. Türkiye'nin Amerikalı Dostlan Vakfı, 1988 yılı mayıs ayında Kahire'de Türk-Mısır ortak semineri düzenlemiş, yani Forum dergisi temsilcileri de bu seminere katılmışlar, 11.766 dolar bu yüzden yeni Forum dergisine ödenmiş. VBN/fFrum dergisinin sahibi Nilüfer Yalçın… Nilüfer Yalçın'ın eşi ünlü anti-komünistlerimizden Prof. Aydın Yalçın. CIA'nin Ankara'daki eski istasyon şefi Paul Henze, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Osman Okyar ve daha birçok öğretim üyesi ve yazarın yorumları bu dergide yayımlanır. Derginin ana ideolojisi, anti-komünizm ve anti-sovyetizmdir."