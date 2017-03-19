Meral Akşener'in 'hayır' lokmaları kavgada havada uçuştu

MHP'nin eski milletvekili Meral Akşener, İzmit'te düzenlenen "Milli İradeye Saygı" etkinliğinde konuşurken bir grup ülkücü toplantının yapıldığı yeri basarak pankartları indirmek istedi.

50 KİŞİLİK GRUP TOPLANTIYI BASTI

Meral Akşener'in konuşması sırasında 50 kişilik bir grup ülkücü alana gelerek tepki göstererek, restoranın önünde asılı bulunan 'Meral Akşener hayır lokması' yazılı pankartı indirmek istedi.

Alan bir anda karışırken, araya girenler ile ülkücüler arasında gerginlik yaşandı.

Meral Akşener'in İzmit'teki konuşmasında çıkan olaylar VİDEO

AKŞENER TEPKİ GÖSTERDİ

Polisler ve araya girenler, tepki gösteren grubun Meral Akşener'in bulunduğu alana girmesine engel oldu. Meral Akşener yaşananlara tepki göstererek, şu şekilde konuştu;

"BAŞKA ANALARIN DOĞURDUĞU ÇOCUKLARLA.."

Meral Akşener, "Başka anaların doğurduğu çocuklarla kabadayılık yapmak kolay. Gönderin kendi çocuklarınızı. Çoluk çocuğu iş peşinde, hepinizin çoluk çocuğu ballı maaşlar için AKP'lilerle yan yana. Bu garipleri ise yollayın buraya. Tutuklandıklarında da ortada bırakın.





"SİZ KARA FATMA'NIN TORUNLARISINIZ"

Ben sayın cumhurbaşkanının söylediklerini söylemeye başladım olay çıktı. Yaşasın ileri demokrasi. Siz hem Kara Fatma'nın torunlarısınız. Böyle yapın bakalım n'oluyor? 16 Nisan akşamı bütün bu zorbalıkların, baskıların karşılığı bu cesur insanlar, bu cesur kadınlar hayır diyecek, hayır diyecek. 80 milyon kere hayır diyecek" dedi.

Polis toplantıyı basan ülkücüleri, Akşener'in bulunduğu tarafa yaklaştırmadı. Alanda bulunanlarında toplantıyı basanlarla karşı karşıya gelmesiyle ortalık karıştı.

LOKMALAR HAVADA

Akşener'in 'Hayır' lokmaları bir anda havalarda görülmeye başlandı. İki grup lokmaları birbirine fırlattı.