taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.869
USD
4,4660
EURO
5,2130
ALTIN
187,20
PETR
77,5300

Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

Meral Akşener, ikinci tura Muharrem İnce'nin kalması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fark yiyeceğini söyledi. İnce, bu sözlere cevap vermedi.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 06:56..
  1. Haberler
  2. Gündem
Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

MERAL

Siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adayları 24 Haziran'da yapılacak seçimler için hazırlıklarını sürdürürken muhalefet cephesinde koltuk hırsıyla sataşmalar başladı.

MUHALEFETİN HAYALİ

Millet İttifakı adı altında buluşan CHP ile İyi Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ikinci tura kalabilmek için sıkı bir yarış içerisinde.

İLK TURDA İŞ BİTER

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ise ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanacağına kesin gözüyle bakıyor. Anketler de bu yönde.

"MUHARREM İNCE FARKLA KAYBEDER"

Saha çalışmaları devam ederken Meral Akşener'den Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında bir açıklama geldi.

İkinci tura kendisinin kalması gerektiğini belirten Akşener, "Muharrem İnce ikinci tura kalırsa Erdoğan farkla kazanır. Ben kalırsam kaybeder." dedi.

CEVAP VEREMEDİ

Akşener'in bu sözleri Muharrem İnce'ye iki kez soruldu.

İnce, ikisinde de bu sözlere cevap vermeyeceğini ifade etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

419
Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

225
Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

127
Trump Suriye'de Rus askerlerini öldürdüklerini söyledi

Trump Suriye'de Rus askerlerini öldürdüklerini söyledi

43
81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

33
Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

25
Mehmet Ağar AK Parti için sahada

Mehmet Ağar AK Parti için sahada

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94