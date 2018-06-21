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Meral Akşener'in Suriyeli mülteci politikası tartışıldı

TRT World sunucusu, Suriyelileri ülkelerine göndermek istediğini açıklayan Meral Akşener'i Fransa'nı ırkçı siyasetçisi Le Pen'e benzetti.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 23:43..
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim vaatlerinden birisi Suriyelileri Türkiye'den kovmak. TRT World sunucusu, Bursa Milletvekili adayı Ahmet Erozan'ı gündemi sordu.

Eski Türk Büyükelçi Erozan, Suriye'de savaş bittiği, çatışmaların yaşanmadığını ve Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri gerektiğini savundu.

Lideri Akşener gibi Suriyelilerin ülkeden gönderilmesinin doğru olduğunu açıklayan Erozan, TRT World sunucusunun çıkışıyla şaşkınlığını gizleyemedi.

Meral Akşener ırkçı Marin Le Pen'e benzetildi VİDEO

"ALMANYA'DA TÜRKLERE DE BÖYLE YAPIYORLAR"

Akşener'in politikasını ırkçı siyasetçi Fransız Marin Le Pen'e benzeten sunucu, Almanya'da Türklere de bu şekilde davranıldığını aktardı.

Kendi dış politikalarının doğruluğunu savunan Erozan, "Suriyeliler ülkeyi istila etti" ifadelerini kullandı.

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