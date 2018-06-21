Meral Akşener'in Suriyeli mülteci politikası tartışıldı

Ordu'da freni patlayan kamyon bir düğün konvoyuna daldı. Meydana gelen zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

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Hakkari'de yaralanan Mehmetçik şehit oldu

Hakkari kırsalında yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.