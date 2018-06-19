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Meral'in gençlerinden toplu istifa

Her konuşmasında "Gençleri kazanacağız" diyen Meral Akşener'e Gençlik Kolları'ndan darbe. Partiyi "vatanserverlikten uzak" olarak değerlendiren 250 kişi istifa etti.

AA | 19.06.2018 - 03:35..
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Meral'in gençlerinden toplu istifa

İstifaların kesilmediği İYİ Parti'de, seçime kısa bir süre kala 250 kişi daha ayrıldı. Manisa Salihli'de İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlyas Çınar ile partililer, "Milliyetçilikten ve vatanseverlikten uzak bir yapı" sözleriyle istifa kararlarını açıkladı.

Meral'in gençlerinden toplu istifa

"GENÇLERİ DIŞLADILAR"

Çınar, Salihli ilçe başkanlığının gençleri dışladığını, il yönetiminin sorunları görmezden geldiğini savundu.

Çınar, "Grubumuz içinde bulunan arkadaşlarımızın bazı milletvekili adaylarını seçim çalışmasına davet etmelerine rağmen 'ilçe başkanına ayıp olur' gibi söylemlerde bulunmaları bu adayların halkın değil kişinin vekili olacağı kanaatine varmamıza neden oldu." sözlerini sarf etti.

Meral'in gençlerinden toplu istifa

"MİLLİYETÇİLİKTEN VE VATANSEVERLİKTEN UZAK"

Yapılan açıklamada, "Bu kadar aşağılamadan sonra böyle bir yapının ve oluşumun içerisinde bulunamayacağız. Partinin yönetimindeki şahıslarla bir başarı elde edilemeyeceği, bunun milliyetçilikten ve vatanseverlikten uzak bir yapı olduğu tarafımızdan anlaşılmıştır. Bu sebeplerden dolayı 250 kişi ile İyi Parti Gençlik Kolları'ndaki görevlerimizden ve parti üyeliklerimizden istifa ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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