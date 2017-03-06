Meram'da kentsel dönüşüm seferberliği

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında sahadaki yıkım çalışmalarını inceledi. Toru, kentsel dönüşüm ofisini de ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

ANLAŞMA YÜZDE 85’İ GEÇTİ

Meram Belediyesi olarak yapmış oldukları kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Toru, “Şükran Mahallesi’nde bir yıldır devam eden anlaşma, uzlaşma süreçleri neticesinde yüzde 85 seviyelerinde anlaşma oranlarıyla beraber binaların yıkım çalışmaları da hız kazanmış oldu.





'Larende Yokuşu' olarak bilinen ve son yıllarda 'Suriyeli Yokuşu' olarak da ifade edilen cadde üzerindeki tüm konut sahipleriyle anlaşma sağladık. Dükkân sahipleriyle de kısmen anlaşma sağlanmış olup anlaşması tamamlanan binaların yıkımı bu hafta içerisinde gerçekleşmiş olacak.

Vatandaşlarımız, bir an önce yıkım çalışmalarının tamamlanmasını istiyor. Biz de bu talepler doğrultusunda tüm ekiplerimizi buraya seferber ettik. Tapu devirleri belediyeye geçtikçe binaların yıkımı ve moloz alımı çalışmaları hızlanıyor” diye konuştu.

"BU YIL İLK KAZMAYI VURACAĞIZ"

Şükran Mahallesi’nde boşaltılan alanlarda yaptıkları planlamaya uygun inşaat ihalelerini yaparak 2017 içerisinde ilk kazmayı vurmak istediklerini dile getiren Başkan Toru, “Şükran Mahallesi’yle birlikte Uluırmak Kentsel Dönüşüm Projesi’nde de ilk etapla ilgili ihaleyi bu yıl içinde yapmayı hedefliyoruz.

Dönüşüm zor bir süreç ancak özellikle Şükran Mahallesi’nde bu süreçte bize destek olan muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Dönüşüm büromuzda mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.” dedi.

"DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ YOĞUN TALEP VAR"

Vatandaşların, kentsel dönüşüm çalışmalarından oldukça memnun olduğunu belirten Başkan Toru, konuşmasın şöyle tamamladı:

“Belediyemize şu an yoğun bir talep var. Her mahalleden kentsel dönüşüm ile ilgili; ‘bizim mahallemize de dönüşüm yapın’ şeklinde ciddi talepler alıyoruz. Şuna inanıyorum ki; Meram Belediyesi olarak 2017 yılı içerisinde boşalttığımız alanlarda inşaat çalışmaları da başladıktan sonra Meram bölgesinin kaderi çok hızlı bir şekilde değişecek. Meram hızla değişip dönüşmeye başlamış olacak.





Şimdiden şehrimize, ilçemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Özellikle bu bölge; dönüşüm çalışmalarıyla birlikte Tarihi Bedesten Çarşısı’nın yanı başında olması ve Mevlâna Kültür Vadisi’nde olması hasebiyle şehrimiz için en cazip alanlardan biri olacak. Ve bu bölgeyi tekrar şehir ekonomisine kazandırmış olacağız.”