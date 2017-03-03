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Mercedes 1 milyon aracını geri çağırıyor

Otomobil devi Mercedes-Benz, dünya çapında çok sayıda aracı aşırı ısınma sorunu nedeniyle geri çağırıyor.

03.03.2017 - 23:26
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  2. Otomobil

Mercedes’ten yapılan açıklamada, otomobillerin motorun çalıştırılması esnasında aşırı ısınma nedeniyle yangın tehlikesi bulunduğu için geri çağırılacağı bildirildi. Söz konusu sıkıntıdan dünya çapında ne kadar otomobilin etkilendiği konusunda kesin sayı verilmezken, Bild gazetesi bir milyon dolayında aracın arızalı olduğunu yazdı. Arızalı otomobillerin Mercedes’in 2015 ile 2017 arasında üretilen A-, B-, C- ve E- modelleri ile CLA, GLA ve GLC modelleri arasında olduğu kaydedildi.

Araç sahiplerinin önümüzdeki günlerde bilgilendirileceği öğrenildi.

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