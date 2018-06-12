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Mercedes, Avrupa'da 774 bin aracı geri çağıracak

Alman otomobil şirketi Daimler Benz'in Avrupa çapında 774 bin aracını geri çağıracağı bildirildi.

AA | 12.06.2018 - 00:25..
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Şirketin söz konusu araçlarda emisyon gazını ölçmede lisansı olmayan cihazlar kullandığı ve bu sayede yüksek emisyon değerini düşük göstermesi nedeniyle 774 bin aracını geri çağıracağı ifade edildi.

Geri çağırma kararının Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche'nin Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ile görüşmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

YİNE EMİSYON PROBLEMİ

Söz konusu araçların emisyon değerleri kontrolünde lisansı olmayan yazılım cihazların kullanıldığı ve bundan dolayı emisyon değerlerinin belirlenen değerlerin üzerinde olduğu belirtildi.

Bakan Scheuer geri çekme kararı işleminin Federal Motorlu Taşıt Dairesi tarafından düzenleneceğini duyurdu.

Daimler şirketi de karara uyacaklarını ancak itiraz edeceklerini açıkladı.

Karar göre, Daimler şirketi 238 bini Almanya'da olmak üzere Avrupa genelinde toplam 774 bin aracı geri çağıracak.

Geri çağırılacak araçların Mercedes'in Vito, GLC 330D ve C220D modelleri olacağı bildirildi.

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