Mercedes emisyon değerleriyle oynadı iddiası

Süddeutsche Zeitung gazetesi ile Batı Alman Radyosu WDR ve Kuzey Alman Radyosu NDRin Stuttgart Mahkemesi Araştırma Komisyonuna dayandırdıkları ortak habere göre, Mercedes Benz 2008 ile 2016 yılları arasında emisyon değeri müsaade edilen değerlerin üzerinde olan bir milyondan fazla otomobili ABD ve Avrupa'da sattı.

MERCEDES'TE ARAMA YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz mayıs ayında Mercedese yönelik gerçekleştirilen aramaların söz konusu komisyonun raporu doğrultusunda yapıldığına dikkat çekilen haberde, emisyon değerleriyle oynandığı iddia edilen araçlarda OM 642 ve OM 651 motorlarının takılı olduğu bilgisi yer aldı.

İddiaya göre, OM 642 ve OM 651 motorlarındaki bir parça, otomobillerin emisyon değerini test esnasında normale oranla düşük gösteriyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR

Savcılığın iki firma görevlisi hakkında piyasayı yanıltma iddiasıyla soruşturma yürüttüğü kaydedilirken, iddialar hakkında açıklama yapmaktan kaçınan Mercedes, basına resmi makamlarla işbirliği halinde oldukları bilgisini paylaşmakla yetindi.

Alman Motorlu Taşıtlar Dairesinin geçen yıl yaptığı ölçümlerin ardından Federal Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, Mercedes ile Nitrik oksit değeri yüksek 247 bin otomobilin geri çağrılması konusunda anlaşmıştı.