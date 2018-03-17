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Mercedes Formula 1 için geri sayıma başladı

Formula 1'in zirvedeki markalarından biri olan Mercedes, yeni aracıyla sezon için gün saymaya başladı.

Haber Merkezi | 17.03.2018 - 17:03..
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Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Mercedes-AMG Petronas Motorsport Team'in takımlar klasmanındaki peş peşe dördüncü zaferinin ve Lewis Hamilton'ın sürücüler şampiyonasında ipi göğüslemesinin ardından geçen uzun bir kış sonrasında, Silver Arrows ailesinin umutlarını ve hayallerini sırtlayacak araç gün yüzüne çıktı.

Mercedes Formula 1 için geri sayıma başladı

REKORLA BİTEN SEZON

Eski otomobilin yerini doldurmak hiç kolay olmayacak. 12 yarış galibiyeti ve 15 defa ile diğer tüm takımlardan daha çok elde edilen pole pozisyon, rekorların alt üst edildiği geçen sezonun öne çıkan olayları arasında yer alıyor.

Geçen yılki sonuçlara bakıldığında, Abu Dhabi'de sezon bitiş bayrağı sallandığından beri Brackley ve Brixworth'teki fabrikaların 40.000'den fazla parçayı bir araya getirerek takımın en gelişmiş Formula One otomobilini üretmek için neden binlerce saat harcadığını anlamak hiç de güç değil.

Mercedes Formula 1 için geri sayıma başladı

HALO GÜVENLİK CİHAZI ARTIK MERCEDES'TE

Yeni araçta ilk bakışta göze çarpan en bariz değişiklik pilot kokpitinin üzerine Halo güvenlik cihazının eklenmesi. Yapılan aerodinamik kural değişiklikleri "maymun koltuğu"nun - otomobilin arka ana kanadının altında yer alan küçük bir kanat- ve 2017'de çoğu otomobilin arka gövdesinde gördüğümüz T şekilli kanatların yasaklanmasına kadar uzanıyor.

Şampiyon unvanını elinde tutan Lewis Hamilton'a göre, yeni otomobil rakiplerine göz dağı veriyor: "Bu otomobil geçen yılki otomobile kıyasla her açıdan daha iyi. Görünüş olarak büyük benzerlikler olsa da, gövdenin altı ve hatta gövdenin kendisi bile geçen yıla kıyasla daha iyi olması için geliştirildi."

Mercedes Formula 1 için geri sayıma başladı

YÜZDE 40 DAHA VERİMLİ GÜÇ

Takımların şampiyona boyunca, şampiyonada yer alan pilot başına yalnızca üç motor ve iki ERS sistemi ile yarışabileceklerini belirten yeni kurallara uymak için, yeni motor ve güç aktarım organları %40 daha verimli olmak üzere yeniden üretildi.

Mercedes Formula 1 için geri sayıma başladı

Takvimde yer alan 21 Grand Prix ile F1 tarihinin en uzun sezonu unvanına ortak olan 2018 sezonu için kaybedecek vakit yoktu. Valtteri Bottas ilk deneme ve filme alma turlarını gerçekleştirmek için yeni otomobil ile Silverstone International Circuit pistine çıktı.

Valtteri, "Yeni otomobilin tasarımı ve üretimi için kaç saat harcandığını ve insanların bu otomobil için ne kadar emek sarf ettiğini bilmek gerçekten inanılmaz. Pilot olarak bu otomobili sürerken kendinizi gerçekten özel hissediyorsunuz." dedi.

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