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Mercedes İran'la faaliyetleri durdurdu

ABD'nin ekonomik yaptırımları ve son açıklamasında "İran'la iş yapan, ABD ile yapamayacak" tehdidinin ardından ilk olarak Mercedes İran'la faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 15:39..
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Donald Trump'ın İran ile iş yapan ABD ile yapamaz açıklamasından Mercedes'ten açıklama geldi.

Dünyanın en büyük araç üreticilerinden Mercedes'in çatı şirketi olan dünyanın en büyük lüks segment ve ağır vasıta araç üreticisi olan Daimler, ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle İran ile olan tüm faaliyetlerini ikinci bir emre kadar tamamen durdurduğunu açıkladı.

Mercedes, daha önce İran ile sınırlı düzeyde faaliyet gösteriyordu.

Mercedes İran'la faaliyetleri durdurdu

"UYGULANAN YAPTIRIMLAR UYARINCA ASKIYA ALDIK"

Şirket sözcüsü, AFP'ye verdiği demeçte, "İran'da zaten sınırlı olan faaliyetlerimizi, uygulanan yaptırımlar uyarınca askıya aldık." dedi.

Sözcü ayrıca, Daimler'in başta nükleer anlaşmanın geleceği olmak üzere siyasi gelişmeleri yakından izlediğini de sözlerine ekledi.

Mercedes İran'la faaliyetleri durdurdu

2016'DA FUSO ARAÇLARIN SATIŞLARINI YAPACAĞINI DUYURMUŞTU

Daimler birkaç saat önce de yerel şirketlerle olan ortaklık üzerinden yürüyen ve Mercedes kamyonlarına dönük üretim ve satış genişlemesini durdurduğunu belirtmişti.

Almanya merkezli şirket, 2016 yılında İran'daki ortaklarıyla Mercedes kamyon üreteceğini ve Fuso araçların satışını yapacağını duyurmuştu.

"BİNEK ARAÇLARIN SATIŞI YENİDEN BAŞLAMAYACAK"

Trump'ın kasım ayından itibaren yaptırımların bir sonraki aşamaya geçerek sertleşeceğini belirtmesinin ardından şirketten yapılan açıklamada, "Mercedes-Benz kamyonlarının üretim ve satışını devam ettirmiyoruz. Mercedes marka binek araçların da satışı yeniden başlamayacak." dedi.

Daimler, bunun yanı sıra İran ekonomisinin ve bu nedenle de otomotiv pazarının beklenenden çok daha zayıf geliştiğini de vurguladı. Şirket yönetimi, başta nükleer anlaşmanın geleceği olmak üzere politik gelişmeleri yakından takip edeceğini söyledi.

Mercedes İran'la faaliyetleri durdurdu

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