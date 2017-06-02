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Mercedes ithalatına Afrika zammı getirildi

Bakanlar Kurulu Güney Afrika’dan ithal edilen araçlara ‘adrese teslim’ fon getirdi. Karar sadece Mercedes'i etkiliyor.

02.06.2017 - 05:04
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  2. Otomobil

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Bakanlar Kurulu Güney Afrika’dan ithal edilen silindir hacmi 1500-1600 cc arasında olan araçların CIF bedelleri üzerinden yüzde 10 ilave Toplu Konut Fonu alınmasına karar verdi.

SADECE MERCEDES'İ ETKİLİYOR

Bu karar Türkiye’de sadece Mercedes markasını etkiliyor. Marka Türkiye’de CLA’yla birlikte en çok sattığı iki modelden biri olan C Serisi araçları bu ülkeden ithal ediyor. Bu rakam ise yılda 8 bin adetleri buluyor.

MERCEDES BENS TÜRK, AFRİKA'DAN VAZGEÇEBİLİR

Mercedes Benz Türk konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Mercedes- Benz’in Güney Afrika’da Kurulu fabrikasında üretilen ve Mercedes-Benz Türk olarak Güney Afrika Mercedes- Benz şirketinden ithal ettiğimiz C- Serisi sedan modellerimiz bu karar kapsamında. Bu modellerimizi, Almanya’dan ithal etmek de dahil olmak üzere, pek çok seçeneğin değerlendirmeye alındığı karar sürecine girdiğimizi ve nihai kararı önümüzdeki dönemde alacağımızı belirtmek isteriz” dendi.

FETÖ MİSİLLEMESİ

Bakanlar Kurulu kararının hem Güney Afrika’yı hem de Almanya’yı etkilemesi FETÖ ve İncirlik gerginliğine bağlandı. Bilindiği gibi FETÖ son zamanlarda Güney Afrika’daki etkinliğini Türkiye’nin uyarılarına rağmen artırmıştı.

Almanya‘yla ise İncirlik üssü üzerinden süre gelen tartışmalar son günlerin gündemini oluşturmuştu.

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