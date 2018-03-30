Mercedes'in 39 yıllık geleneği : G-Serisi

İlki 39 yıl önce piyasaya sürülen Mercedes G, Alman markanın koleksiyon modellerinden biri oldu. Çıktığı dönemde büyük yankı uyandıran, hatta SUV'lerin atası sayılan Mercedes G, bu yıl da küçük makyajlarla asfalta indi.

HER ŞEY DEĞİŞTİ, GÖRÜNTÜ AYNI KALDI

Yeni Mercedes G'ye baktığınızda bir önceki jenerasyonuyla aynı görüntüye bakıyor gibi hissetseniz de aslında bu gösterişli SUV'de değişmeyen tek şey kapı kolları!

Ön tamponda yer alan hava girişleri artık daha kısa ve genişletilmiş şekliyle geçmişi selamlayan yeni G, bu tasarım dokunuşuyla daha geniş bir görünüme sahip olmuş.

Selefinde ön farların altında yer alan gündüz farları, yeni versiyonda halka şeklinde ön farların içine entegre edilmiş. Bu da yeni G'ye mevcut halinden daha agresif bir görünüm kazandırmış. Köşeli dikiz aynaları, biraz daha yumuşatılarak 'lüks SUV' izlenimi yaratılmış. Esasında bu 'yumuşatma' işleminin, yeni G'de hemen hemen her parçaya yansıdığını söylemek yanlış olmaz.

İÇ MEKAN TEKNOLOJİYE UYDU

Son dönemde tüm marka ve modellerde olduğu gibi Mercedes G serisinde de iç mekan teknolojik donanımlarla yenilendi. Artık çok daha şık, çok daha ferah ve çok daha donanımlı olan iç mekan, Mercedes'in G serisinde muhafazakar kalamadığı tek kısım olabilir.

Yeni G'de kadranlarla tümleşik hale getirilen multimedya ekranı, ön konsolu tam bir bütün haline getiriyor. Önceki versiyona oranla çok daha büyük halde gelen bu ekran, aracın bir çok teknik donanımının kontrolünü de eline geçiriyor. Tıpkı vatandaşı Volkswagen'de olduğu gibi analog düğmelerden yavaş yavaş arınan Mercedes, bu tutumunu yeni G serisinde de sürdürüyor.

BİR İYİ, BİR KÖTÜ ELEŞTİRİ

Köşeli havalandırma çıkışlarını, yeni modellerde olduğu gibi G serisinde de oval hale getiren Mercedes mühendisleri, oldukça başarılı bir iş çıkarmış. Bu yeni havalandırma çıkışları aracın iç ambiyansına ayrı bir 'hava' getirmiş.

Mercedes'in, tüm çirkinliğine rağmen hala vazgeçmediği ön konsolda yolcunun önünde yer alan tutma kolu, yeni G'de de yerli yerinde duruyor. Fikrimiz hala aynı, bu kadar güzel bir iç mekan tasarımına o koskoca kol olmamış. Bizimla diyılsın tutma kolu!

ÇİFT TURBOLU DEVASA MOTOR

Yeni G serisi, 4,0 litre hacme sahip V8 motorla yollarda olacak. 420 beygir gücünde olan bu şaşaalı motor, 610 Nm tork değerine sahip. Bu değerler, yeni G'nin otobanda olduğu kadar arazide de bir canavara dönüşeceğini açıkça gösteriyor.

Mercedes, V8 ile tam uyumlu 9 ileri otomatik şanzımanla aracı desteklemiş. Böylesine güçlü bir SUV'ye daha sönük bir şanzıman yakışmazdı elbette.

Yeni G serisi ülkemizde de yakın zamanda satışa sunulacak. Fiyat olarak, yurtdışı fiyatlarına vergileri de ekleyince ortalama 1,2 - 1,3 milyon lira aralığında bir rakama tekabül ediyor.