Mercedes'in hava süspansiyon sistemleri Bursa'dan

Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 80 yıl önce kurulan Aktaş Holding'in 100'ü aşkın ülkeye ihracat yapan ve ağırlığı ulaşım grubunda olan bir şirketler grubu olduğunu söyledi.

"10 YIL ÖNCE OLGUNLAŞAN BİR STRATEJİ"

Ulaşım grubundaki hava süspansiyon sistemleri üretiminde dünyanın en bilinen ve en geniş ürün yelpazesine sahip üç firmasından birisi olduklarını anlatan Erol, "Özellikle son birkaç yıl öncesine kadar, yenileme pazarı diye tanımlanan 'aftermarket'te ağırlıkla rol almayı tercih ettik. Bu strateji 10 yıl önce olgunlaşan bir strateji." dedi.

"BİR AYDIR AMERİKA'YA BURADAN İHRACAT YAPIYORUZ"

Erol, son 2-3 yıldır önemli, dünya çapındaki firmalara üretim yapmaya başladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunlardan en öne çıkanlardan bir tanesi Amerika'daki tır, çekici, kamyon ve otobüs gibi ağır vasıta taşıma grubunun çok önemli pazar payına sahip olan Daimler Mercedes grubu. Daimler Mercedes ile bir yıl süren bir proje çalışması sonucunda, Amerika'daki 50 eyalette onların satacağı tüm hava süspansiyon sistemleri (air springs) üretimini biz aldık. Geçtiğimiz dönem birinci çeyrekte hazırlıklarımızı tamamladık. Son birkaç aydır Amerika'ya, buradan konteynerlerle ihracat yapıyoruz."

"BU REFERANS ÇITAYI BİR TIK YUKARIYA TAŞIDI"

Bu gibi dünya devi firmalarla anlaşmaların kolay olmadığını ve sürecin çok zor ilerlediğini dile getiren Erol, "Daimler Mercedes ilk başta 20'den fazla firmadan teklif talep etti. Bunlardan bir kısmı ön değerlendirmelerde teklif veremedi. Teklif veren çok sayıda firma içinde üç aşamayı biz geçtik. Dünya çapında pek çok firmaya iş yapıyoruz ama Daimler Mercedes grubu bu anlamda dünyadaki en önemli referans olan 2-3 firmadan bir tanesi. Dolayısıyla Çin'den Brezilya'ya kadar yaptığımız diğer işler referans teşkil etse bile bu referans çıtayı bir tık yukarıya taşımış oldu." ifadesini kullandı.

Erol, Daimler Mercedes ile uzun soluklu bir birlikteliğe imza attıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aftermarkette Daimler Mercedes'in beklentisi bizimle günü sürdürmek değil bizimle çıtayı yükseltmek. Aftermarkette Daimler'in yükselttiği vizyona biz ayak uydurmaya ve uygun hareket etmeye başlamış olduk. Çünkü Daimler Mercedes pazar lideri olmakla beraber, pazar liderliğini sürdürmesinin ön koşulunu o pazarın getirdiği yeni ihtiyaçlara, müşterilerin istek ve beklentilerine uygun iş yönetmeyi görüyor. Dolayısıyla aslında bizim tercih edilmemiz bugüne ilişkin değil gelecekteki beklentileri birlikte karşılamaya ilişkin. Bu da ayrıca bizim açımızdan hem gurur verici hem de geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan bir durum."