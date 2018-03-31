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Mercedes'ten Türkiye tarihinin en büyük satışı

Mercedes-Benz Türk, Barsan Global Lojistik’e 500 adetlik kamyon teslimatı gerçekleştirdi.

İHA | 31.03.2018 - 16:57..
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Mercedes-Benz Türk, Barsan Global Lojistik'e 500 adet Mercedes-Benz Actros çekici teslimatı gerçekleştirdi. Şirket açıklamasında ‘Tarihi’ olarak nitelendirilen iş birliğine özel, 'Havada, Karada ve Suda' konsepti ile Mercedes-Benz'in yıldızı ve başarısına, aynı zamanda Barsan Global Lojistik şirketinin faaliyet alanlarına atfen Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende bir araç Haliç üzerinde suda, bir araç havada, bir araç ise karada sergilendi.

Mercedes'ten Türkiye tarihinin en büyük satışı

REKOR TAZELENDİ

Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Özbayır “Barsan Global Lojistik'e yaptığımız 500 adetlik bu satışla, 2015 yılındaki 450 adetlik rekoru birlikte yeniden kırmış bulunuyoruz. Türk otomotiv sektörünün en büyük kamyon teslimatını, 35 yıldır lojistik sektöründe hizmet veren iş ortağımız Barsan Global Lojistik şirketi ile gerçekleştirmekten büyük gurur ve onur duyuyoruz." dedi.

Mercedes'ten Türkiye tarihinin en büyük satışı

İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Törende Barsan Global Lojistik’in Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çaptuğ da "Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllardır devam eden işbirliğimizin hedeflerimiz doğrultusunda artarak devam edeceği inancındayım. Bugün bizi bir araya getiren, 500 adetlik filo alımının Türk ekonomisine, Türk lojistik sektörüne ve şirketlerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Mercedes'ten Türkiye tarihinin en büyük satışı

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