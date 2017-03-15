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Mercy Corps'un Türkiye izni iptal edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından, uluslararası yardım kuruluşu olarak bilinen Mercy Corps'un Türkiye temsilciliğinin izni iptal edildi.

15.03.2017 - 12:05
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MERCY CORPS

Yabancı sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili ihbarlar, bilgiler ve basında çıkan haberler üzerine, Mercy Corps Türkiye Temsilciliği, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince denetlendi.

AMACI DIŞINDA FAALİYETTE BULUNDU

Denetleme sonucunda, kuruluşun Türkiye temsilciliğinin izni kaldırıldı. İptal gerekçesinde, temsilciliğin, İçişleri Bakanlığınca verilen iznin dışına çıkarak amacı dışında faaliyette bulunduğu, yurt dışına para çıkarılmasına dair usul ve esasları düzenleyen mevzuat hükümlerine uyulmaksızın, herhangi bir yetkili makama bilgi verilmeksizin para çıkardığı belirtildi.

Yabancıların çalıştırılabilmesi için gerekli çalışma iznini almayan ve çalışanların bazılarına sigorta yaptırmayan temsilciliğin, izin almadan, eğitim, kurs faaliyetlerinde bulunduğu ifade edilerek, Dernekler Kanunu'na göre tutulması zorunlu defter kayıtlarının tutulmadığına, defter ve kayıtların Türkçe tutulma zorunluluğuna, belge düzenine uyulmadığına, bazı ödemelerde vergi kesintisi yapılmadığına dikkat çekildi.

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