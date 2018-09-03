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Merdiven altı krem yüzünü yaktı

Erzurum’da bir üniversite öğrencisi, cilt kuruluğunu gidermek için aldığı kremi sürünce yüzünde 2. derece yanık oluştu.

İHA | 03.09.2018 - 09:37..
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Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Efekan Yer (22), kullandığı kremin kurbanı oldu.

Cilt kuruluğunu gidermek için krem alıp vücuduna süren Yer, bir süre sonra yüzünün yanmaya başladığını fark etti. Kısa süre sonra yüzünün derisi tamamen yanan ve soyulmaya başlayan Efekan Yer, hastaneye müracaat etti.

Merdiven altı krem yüzünü yaktı

"BEN YANDIM SİZ YANMAYIN"

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi altına alınan ve yüzünde ikinci derece yanık tespit edilen Yer, merdiven altı kozmetik ürünlerine dikkat çağrısında bulundu.

Kendisinin merdiven altı krem kurbanı olduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Efekan Yer, “Araştırmadan, doktor tavsiyesi olmadan bilmediğiniz ürünleri kullanmayın” dedi.

Merdiven altı krem yüzünü yaktı

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