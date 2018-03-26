taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.814
USD
3,9886
EURO
4,9500
ALTIN
172,90
PETR
69,8300

Merengue nedir

Dominik Cumhuriyeti'nin yerel dansı olan merengue, oldukça eğlenceli olan ve grup olarak yapılan bir dans türüdür.

  1. Haberler
  2. İpucu

19. yüzyılda popüler hale gelen Dominik Cumhuriyeti’nin yerel dansı merengue, komşu ülke Haiti etkisinde de kalmıştır.

Merengue nedir

Dansın iki hikayesi bulunur. İlk hikayesi, 1850’li yıllarda zincirlenmiş olan kölelerin hareket edebilme istekleri üzerine sergiledikleri hareketlerdir. Diğer hikayeye göreyse, ülkedeki bir devrim sırasında bacağından vurulan bir kahramanın eve dönüş sırasında bir bacağını sürükleyerek yaptığı hareketlerden doğmuştur.

Bu dans çift olarak değil oluşturulan bir çember ile yapılır. Dansın en öne çıkan hareketler, omuz silkme ve seri ayak hareketleridir. Latin dansları arasında en çok dikkat çeken dans türüdür.

Merengue dansı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bütün özellikleriyle Matcha Çayı
Kanser önleyici oluşu bilimsel olarak kanıtlanan Matcha Çayı hakkında bilmeniz gereken her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.
Guarana nedir
Guarana, küçük kırmızı meyveleri olan ve yüksek dozda kafein içeren tropik bir bitki türüdür.
Manga nedir
Son zamanlarda özellikle tutkunları tarafından takip edilen asya köklenli karikatür, çizgi roman dizilerine verilen isimdir.
Rett Sendromu (RS) nedir
Rett Sendromu, daha çok kız çocuklarında görülen nörolojik bir hastalıktır.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bitcoin nedir

Bitcoin nedir

4
Beyzbol parmağı nedir

Beyzbol parmağı nedir

0
Yevmu'n Nekse nedir

Yevmu'n Nekse nedir

9
Pasaportta boş sayfa kalması için ne yapmalısınız

Pasaportta boş sayfa kalması için ne yapmalısınız

15
Sodyum asetat nedir

Sodyum asetat nedir

4
Sommelier nedir

Sommelier nedir

0
Kamkat nedir

Kamkat nedir

3