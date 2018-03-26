Merengue nedir

19. yüzyılda popüler hale gelen Dominik Cumhuriyeti’nin yerel dansı merengue, komşu ülke Haiti etkisinde de kalmıştır.

Dansın iki hikayesi bulunur. İlk hikayesi, 1850’li yıllarda zincirlenmiş olan kölelerin hareket edebilme istekleri üzerine sergiledikleri hareketlerdir. Diğer hikayeye göreyse, ülkedeki bir devrim sırasında bacağından vurulan bir kahramanın eve dönüş sırasında bir bacağını sürükleyerek yaptığı hareketlerden doğmuştur.

Bu dans çift olarak değil oluşturulan bir çember ile yapılır. Dansın en öne çıkan hareketler, omuz silkme ve seri ayak hareketleridir. Latin dansları arasında en çok dikkat çeken dans türüdür.

Merengue dansı VİDEO