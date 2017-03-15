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Meriç Nehri'ne atlayan FETÖ'cü ölü bulundu

Edirne'de 3 ay önce jandarma ekiplerinden kaçmak isterken Meriç Nehri'ne atlayan ve kaybolan terör örgütü FETÖ şüphelisinin cesedi bulundu.

15.03.2017 - 10:39
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Meriç Nehri'ne atlayan FETÖ'cü ölü bulundu

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Subaşı köyünde Meriç Nehri kıyısında erkek cesedi gören vatandaşlar güvenlik güçlerine haber verdi. Kıyıya çıkarılan ceset kimliğinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan araştırmada, cesedin Mustafa Z.’ye olduğu tespit edildi.

JANDARMADAN KAÇARKEN..

Terör örgütü FETÖ şüphelisi olan Mustafa Z.'nin, 3 ay önce jandarmadan kaçmak isterken Meriç Nehri'ne atlayarak kaybolduğu bildirildi.

Meriç ilçesine bağlı Umurca köyünde Yunanistan sınırı yakınında 3 ay önce devriye görevi yapan jandarma ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgeye giren 22 UN 913 plakalı aracı durdurmak istemiş, kaçmak isteyen otomobil kovalamaca sonucu Meriç Nehri kenarında ele geçirilmiş, araçtan inen 1 kişi nehre atlayıp gözden kaybolmuş, sürücü Fevzi K. ile araçta bulunan Esra Z. ve Mesut Y. gözaltına alınmıştı.

FETÖ NEDENİYLE İHRAÇ EDİLDİ

Şüphelilerden Fevzi K.'nın, Milli Eğitim Bakanlığında uzman olarak görev yaparken FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla ihraç edildiği, Esra Z.'nin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan FETÖ'ye ait bir eğitim kurumunda sosyoloji öğretmeni olduğu, araçtan inip dereye atlayan kişinin Esra Z.'nin eşi Mustafa Z. olduğu belirlenmişti.

Havelsan'da mühendis olan Mustafa Z.'nin terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla ihraç edildiği, İzmir Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

YUNANİSTAN'A KAÇIŞ..

Araç sürücüsü Fevzi K.'nın ise Mesut Y. Esra Z. ve eşi Mustafa Z.'yi Yunanistan'a kaçırmaya çalıştığı iddia edilmişti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fevzi K. ve Mesut Y. tutuklanmış, Esra Z. adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

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