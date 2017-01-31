Merkel: AB, Kuzey Afrika'yla da sığınmacı anlaşması yapmalı

Almanya Başbakanı Merkel, Brexit oylamasının sonucunun üzücü olduğunu, AB’nin diğer üye ülkeler arasında işbirliğinin devam ettiğini, İngiltere ile sığınma ve sığınmacı sorunları ile ilgili görüşmelerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

"TERÖRLE MÜCADELE BELLİ BİR İNANCA KARŞI OLMAYI GEREKTİRMEZ"

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararname ile yedi ülke vatandaşlarının ABD’ye girişinin yasaklanması konusuna da bir soru üzerine değinen Merkel, "Terörizme karşı mücadele, belli bir halk grubuna yada bir inanca karşı olmayı gerektirmez" diye konuştu.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven de Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı göçmen sorunu karşısında AB ülkelerinin her birinin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri, AB’nin dış sınırlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirterek ‘‘İnsanların kaçmaya ihtiyaç duymaması için işbirliğinin arttırılması gerekir’’ dedi.