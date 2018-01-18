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Merkel AB ve Avusturya'yı Türkiye konusunda eleştirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un arasına kara kedi girdi. Merkel AB üzerinden Avusturya'yı, Türkiye konusundaki tavırları nedeniyle eleştirdi.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 10:22..
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Merkel AB ve Avusturya'yı Türkiye konusunda eleştirdi

Avusturya'nın yeni Başbakanı mülteci karşıtı Sebastian Kurz, Berlin' de Alman mevkidaşı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Merkel AB ve Avusturya'yı Türkiye konusunda eleştirdi

Alman Başbakan Angela Merkel, Avrupa'ya dışarıdan mülteci göçünün durdurulmasında Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci sözleşmesinin önemli rol oynadığını vurgularken, o zaman Avusturya Dışişleri Bakanı olarak, sözleşmeye sert tavır alan Kurz'a da dolaylı yolla eleştiri yaptı.

Merkel AB ve Avusturya'yı Türkiye konusunda eleştirdi

"TÜRKİYE TAVRINA ŞAŞIRDIM"

Başbakan Merkel, “Türkiye ile AB arasında sözleşmenin imzalanmasında Almanya'nın çok büyük katkısı oldu. Bu, deniz sınırlarını korumak için doğru bir çıkıştı. Aynı zamanda Türkiye'deki mültecilere yardımla bunu açıkça gösterdik ve ülkelerin yardım etmesini sağladık. Biz kaçak göçü azaltmak zorundayız. Bu konuda Almanya'da çok hararetli tartışmalar var. Ben şahsen, Türkiye ile AB arasında mülteci göçünün imzalanmasının ardından gelen tepkilere çok şaşırdım.” dedi.

Merkel AB ve Avusturya'yı Türkiye konusunda eleştirdi

KURZ'UN BAŞARISIZ BALKAN POLİTİKASI

Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşması, Avusturya haricinde hemen hemen tüm AB üyelerinden destek görmüş, Avusturya ise Avrupa'nın gücünü göstermek ve Türkiye'siz plan yapabilmek adına balkanlardan akının durdurulabileceğini savunmuş, sınırları kapattırmıştı.

Merkel AB ve Avusturya'yı Türkiye konusunda eleştirdi

Özellikle Makedonya sınırında yaşanan insanlık dramlarından sorumlu olan Kurz, sonrasında Avrupa'da başarısız politika nedeniyle prestij kaybı yaşamıştı.

Kurz, o zaman Merkel hükümetinden bakanlarla sıkı bir telefon trafiği içine girerek, kendi politikasını kabul ettirmeye çalışmıştı.

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