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Merkel'e göre Avrupa Birliği güçlenecek

19 Haziran'da başlayacak olan Brexit müzakerelerinden önce konuşan Almanya Başbakanı, AB'nin daha da güçleneceğini söyledi.

15.06.2017 - 07:04
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Merkel'e göre Avrupa Birliği güçlenecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brandenburg eyaletinin Meseberg kasabasında yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in müzakereler konusunda zamanlamaya uyulacağına ilişkin sözlerini hatırlatarak, AB'nin müzakerelere hazır olduğunu belirtti.

"BİRLİKTELİK GÜÇLENECEK"

"Müzakereleri yapacağımızı varsayıyorum." diyen Merkel, müzakerelerde dostça tutumu devam ettireceklerini ancak AB'deki diğer 27 ülkenin birlikteliğinin güçlendirileceğini ve bu ülkelerin çıkarlarının korunacağını kaydetti.

Merkel'e göre Avrupa Birliği güçlenecek

KARARI İNGİLİZ HALKI VERDİ

Merkel, İngiltere'nin gerçekten AB'den ayrılıp ayrılmamasına yönelik spekülasyonlara katılmak istemediğini dile getirerek, İngiliz halkının kararını verdiğini anımsattı.

KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise söz konusu spekülasyonlara ilişkin, "Avrupa'da kapı her zaman açık." ifadesini kullandı.

Kapıyı yeniden açma konusundaki kararı İngiliz parlamentosunun ve halkının vereceğini vurgulayan Gabriel, dış ve güvenlik politikada Avrupa için vazgeçilmez olan İngiltere'yi mümkün olduğu kadar AB'ye yakın tutmanın herkesin çıkarına olduğunu kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da daha önce "Birleşik Krallığa AB'de kalması için kapı halen açık." ifadesini kullanmıştı.

MÜZAKERELER 19 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

İngiltere, üye ülkelerin AB'den ayrılmasını düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini işleme koyarak, 44 yıllık üyeliğin ardından Brexit sürecini geçen mart ayında resmen başlatmıştı. Müzakerelere ise 19 Haziran'da başlanması öngörülüyor.

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