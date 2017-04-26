Merkel, AB’nin Türkiye’ye karşı tek ses olmasını istiyor

Alman Haber Ajansı’nın (dpa) Hristiyan Demokrat Birlik Partilerinin Federal Meclis Grubu toplantısına katılan siyasilere dayandırdığı habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşımlarına karşı Avrupa Birliği’nin ortak bir yanıt bulmasının gerekli olduğunu dile getirdi.

AB'NİN TÜRKİYE'YE ARI TEK OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Avrupa Birliği’nin Türkiye’de yapılan anayasa değişikliği referandum sonuçları konusunda Türkiye’ye karşı tek ses olması gerektiğini söylediği iddia edilen Merkel'in, AB’nin Türkiye konusunda makul bir sonuca varması için zamana ihtiyaç duyduğuna dikkat çektiği de belirtiliyor.