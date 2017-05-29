Merkel: Başkalarına güvenecek dönemler geride kaldı

"ARTIK AVRUPA KENDİSİ SAVAŞMALI"

Merkel, bu iki ülkenin yanı sıra Rusya ile de dostane ilişkilere sahip olmayı istediklerini ancak Avrupa'nın "Artık kendi kaderini belirlemek için kendisinin savaşması" gerektiğini ifade etti.

"BAŞKALARINA BEL BAĞLADIĞIMIZ GÜNLER GERİDE KALDI"

Münih'te düzenlediği seçim mitinginde konuşan Merkel, "Başkalarına bel bağladığımız günler sona erdi. Son birkaç gün içerisinde bu dönemin artık bittiğini bizzat gözlerime gördüm" diye konuştu.

MERKEL GÖRÜŞMELERDEN MEMNUN KALMADI

Trump, geçen hafta içerisinde seçilmesinden bu yana NATO liderler toplantısına katılmak üzere ilk kez Avrupa gelmişti. NATO liderlerinin görüşmesinin ardından da İtalya'da G7 toplantısı yapılmıştı. Almanya Başbakanı, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, G7 zirvesi sırasında yapılan iklim değişikliği görüşmelerinden "hiç memnun kalmadığını" söylemişti.