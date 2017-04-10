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Merkel Berlin'de ekonominin zirve isimleriyle buluştu

Almanya Başbakanı Merkel, dünya ekonomik kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya geldi.

10.04.2017 - 23:23
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Başbakan Merkel, Berlin'de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Başkanı Roberto Azevedo ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Başkanı Guy Ryder ile bir araya geldi.

Merkel Berlin'de ekonominin zirve isimleriyle buluştu

Başbakan Merkel, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, dünya ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, dijitalleşme, eğitim, dünya ticareti, iklimin korunması ve Afrika ülkelerine yardım gibi önemli konuları ele aldıklarını ifade etti.

"Çok yönlü ticaret ile toplu ekonomik gelişmenin ve refahın daha iyi şekillendirilebileceğine inanıyoruz." diyen Merkel, globalleşme konusunda insanların endişelerinin arttığını, bu nedenle ekonomik büyüme ve refahın dünyada artırılması konusunda iş birliğinin önemine de değindiklerini kaydetti.

Lagarde da iş birliği sayesinde ekonomik büyümenin dünyada biraz canlandırıldığını ancak yine de bu büyümenin önünde bazı riskler bulunduğuna dikkati çekerek, "Ticaret, ekonomik büyümenin motoru." dedi.

Merkel Berlin'de ekonominin zirve isimleriyle buluştu

ZİRVEDE AFRİKA VURGUSU

Afrika ülkelerindeki durumun ele alınmasının da kendisini mutlu ettiğini anlatan Lagarde, bu ülkelerde yatırımların artırılabilmesi için özel sektörün teşvik edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Gurria da dünyada sadece gelir dağılımında değil, istihdam imkanlarında da adaletsizliğin gittikçe artmakta olduğuna işaret ederek, dünyada verimlilik azaldığı için ekonomik büyümenin de sınırlı kaldığını, yatırımların artması amacıyla ticaretin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gurria ayrıca, insanları endişeye sevk ettiği için sığınmacı ve göç konularının da öncelikli olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

Azevedo da 5 yıldan sonra dünyada ekonomik büyümenin yeniden ivme kazandığını ancak siyasette hala güvensizlik yaşandığını belirterek, ticaretin çok önemli olduğunu ve sorunların çözümüne katkı sağlayacağını, korumacı politikaların çözüm getirmeyeceğini savundu.

Ryder da ekonomik büyümenin canlanmasına rağmen dünyada işsizliğin arttığına dikkati çekerek, özellikle Afrika ülkelerine bu konuda yardımcı olunması gerektiğini belirtti.

Kim de iklimin korunmasının ve göç sorununun çözülmesinin önemli olduğunu dile getirerek, özellikle Afrika ülkelerinde istihdam imkanlarının artırılması, bunun için de yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Merkel Berlin'de ekonominin zirve isimleriyle buluştu

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