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Merkel: Birçok Tunus vatandaşını sınırdışı edeceğiz

Berlin'de şehrin en işlek Noel pazarlarında birinde düzenlenen ve ülkeyi sarsan terör eyleminin ardından, Almanya radikal tedbirler alıyor.

23.12.2016 - 18:45
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Merkel: Birçok Tunus vatandaşını sınırdışı edeceğiz

Saldırının Tunuslu failinin İtalya'da öldürülmesinin ardından bir durum değerlendirmesi yapan Almanya lideri Angela Merkel, güvenlik tedbirlerinin hızlı bir şekilde arttırılacağını söyledi.

SINIRDIŞI EDECEK

Berlin'de düzenlenen saldırının soru işaretlerini arttırdığını söyleyen Merkel, birçok Tunus vatandaşının Almanya'dan sınırdışı edileceğini söyledi.

Merkel, "Almanya'da kalma hakkı olmayan Tunusluların tamamını hızlı bir şekilde sınırdışı edeceğiz. Tunus Başbakanı ile yaptığım görüşmede, geri göndereceğimiz insan sayısının artacağını ve sınırdışı süreçlerinin hızlanması gerektiğini ilettim." ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN ALMANYA'DA YASADIŞI KALIYORDU

Berlin'deki saldırının faili Anis Amri'nin, geçtiğimiz yıl Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunduğu ve başvurusu kabul edilmediği halde yasadışı bir şekilde Almanya'da kalmaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.

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