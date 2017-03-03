taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.710
USD
3,7361
EURO
3,9446
ALTIN
147,42
PETR
55,1900

Merkel, Bozdağ'ın iptal edilen mitingine ilişkin konuştu

Almanya Başbakanı Merkel, "Almanya'da etkinlik kararını yerel mahkemeler verir" dedi.

03.03.2017 - 15:47
  1. Haberler
  2. Dünya
Merkel, Bozdağ'ın iptal edilen mitingine ilişkin konuştu

merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın mitinginin iptal kararına ilişkin konuştu. Merkel, karar yetkisi olan mercilere müdahale edilemeyeceğini savunarak "Almanya’da halka açık etkinlikler hakkındaki kararlar yerel düzeyde alınır." dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ: KARARA FEDERAL HÜKÜMET DAHİL DEĞİL

Diğer yandan, Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, karara federal hükümetin dahil olmadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schaefer, "Alman federal hükümetinin hiçbir şekilde etkilemediği ve etkileyemeyeceği bir karardı çünkü bu bir eyalet ve yerel yasa meselesi ki bizim o konuda sıfır etkimiz var." dedi.

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya: Türkiye'nin patronu değilsiniz VİDEO

Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya tepki VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sığınakta saklanan teröristin yakalanma anı

Sığınakta saklanan teröristin yakalanma anı

104
Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

185
Darbe girişimine katılan FETÖ'cülerin rütbeleri

Darbe girişimine katılan FETÖ'cülerin rütbeleri

22
15 Temmuz'un ana iddianamesi mahkemeye sunuldu

15 Temmuz'un ana iddianamesi mahkemeye sunuldu

106
Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

541
Aydın'da liseli kıza 200 kişi tecavüz etti

Aydın'da liseli kıza 200 kişi tecavüz etti

165
Niran Ünsal: Günahlarımı parayla satsam alan olmazdı

Niran Ünsal: Günahlarımı parayla satsam alan olmazdı

188
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM