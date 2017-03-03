Merkel, Bozdağ'ın iptal edilen mitingine ilişkin konuştu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın mitinginin iptal kararına ilişkin konuştu. Merkel, karar yetkisi olan mercilere müdahale edilemeyeceğini savunarak "Almanya’da halka açık etkinlikler hakkındaki kararlar yerel düzeyde alınır." dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ: KARARA FEDERAL HÜKÜMET DAHİL DEĞİL

Diğer yandan, Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, karara federal hükümetin dahil olmadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schaefer, "Alman federal hükümetinin hiçbir şekilde etkilemediği ve etkileyemeyeceği bir karardı çünkü bu bir eyalet ve yerel yasa meselesi ki bizim o konuda sıfır etkimiz var." dedi.

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