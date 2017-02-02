Merkel CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım’ın davetlisi olarak 1 günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Almanya Büyükelçilik Rezidansı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ile Merkel arasında Almanya Büyükelçiliği Rezidansı'nda gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Soru-cevap şeklinde gerçekleşen görüşmede ana konular Türkiye'nin iç gündemi ve dış politika oldu.

KILIÇDAROĞLU DARBE GİRİŞİMİ SONRASIYLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİ VERDİ

Merkel'in, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında neler yaşandığını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, süreçle ilgili detaylı bilgi verdi.

"OHAL'DE REFERANDUM ZOR"

OHAL uygulamalarının olduğu bir ortamda sağlıklı bir referandumun yapılıp yapılamayacağının sorulduğu Kılıçdaroğlu, OHAL'e karşı olduklarını, bu ortamda referandumun zor olacağını ifade etti.

MERKEL'E HAYIR İÇİN KARARLIYIZ VURGUSU

Kılıçdaroğlu'nun, "Referandumdan hangi sonucun çıkmasını bekliyorsunuz?" sorusuna, "Hayır çıkması için uğraşıyoruz, bu konuda kararlıyız, hayır çıkacak." yanıtını verdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu, referandumda oylanacak olanın bir parti meselesi değil, ülkenin geleceği ve rejimle alakalı olduğunu kaydetti.

"AB İLE İLİŞKİLER CANLANMALI"

"Türkiye-AB ilişkilerinden beklentiniz ne?" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, ilişkilerin canlandırılması, vize konusunda Türkiye'ye yaşatılan zorlukların ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

"Referandum sürecinde CHP'nin nasıl bir kampanya yürüteceği" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, gönüllülerle bir kampanya yürüteceklerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki barış sürecinin neden sonlandırıldığına ilişkin bir soru üzerine ise kapalı kapılar arasında yürütülen bir sürecin neden bittiğini bilmediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin söz konusu sürece demokrasi ve özgürlükler çerçevesinde baktığını aktardı.

KILIÇDAROĞLU'NIN DEMECİ DE KONUŞULDU

Görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye verdiği demeçte, Merkel'in ziyaretine atfen, "Belki de gelmesinin nedeni yine Erdoğan'ı desteklemektir, ona yardım etmektir." ifadeleri de gündeme geldi.

Merkel'in söz konusu demeçle ilgili Kılıçdaroğlu'na, "Ben sadece iktidarla değil, muhalefetle de görüşüyorum. Türkiye'deki tabloyu tam görebilmek için sizinle de görüşmekten memnuniyet duyuyorum." dediği kaydedildi.

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