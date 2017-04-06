Merkel de 'Esad' dedi

Suriye’nin İdlib kentinde yapılan kimyasal saldırıya ilişkin eleştiriler sürüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, "kimyasal saldırının Esad rejimi tarafından düzenlendiğine dair işaretler bulunduğunu" savundu.

Daha önceki açıklmasında "Açıkça belli olan kimyasal silahlı saldırıyı sert bir şekilde kınıyorum. Bu tür savaş suçları cezalandırılmalı." ifadelerini kullanan Almanya şansölyesi; saldırı konusunda uzlaşamayan BM Güvenlik Konseyi’ni de eleştirdi. Almanya Başbakanı, bu konuda bir Güvenlik Konseyi kararı alınmamış olmasını ‘skandal’ olarak değerlendirdi.