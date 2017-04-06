taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.675
USD
3,7104
EURO
3,9583
ALTIN
149,43
PETR
54,7800

Merkel de 'Esad' dedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel; kimyasal saldırıların sorumlusunun Esad rejimi olduğuna dair işaretler olduğunu söyledi.

06.04.2017 - 17:52
  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye’nin İdlib kentinde yapılan kimyasal saldırıya ilişkin eleştiriler sürüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, "kimyasal saldırının Esad rejimi tarafından düzenlendiğine dair işaretler bulunduğunu" savundu.

Merkel de 'Esad' dedi

Daha önceki açıklmasında "Açıkça belli olan kimyasal silahlı saldırıyı sert bir şekilde kınıyorum. Bu tür savaş suçları cezalandırılmalı." ifadelerini kullanan Almanya şansölyesi; saldırı konusunda uzlaşamayan BM Güvenlik Konseyi’ni de eleştirdi. Almanya Başbakanı, bu konuda bir Güvenlik Konseyi kararı alınmamış olmasını ‘skandal’ olarak değerlendirdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
250 sanatçıdan ortak referandum açıklaması

250 sanatçıdan ortak referandum açıklaması

1264
Başbakan Yıldırım: Naber Bakan bey dedi

Başbakan Yıldırım: Naber Bakan bey dedi

95
Hollanda'da 'erkekler el ele' kampanyası

Hollanda'da 'erkekler el ele' kampanyası

163
Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

305
Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

74
Bitlis'te 20 terörist öldürüldü

Bitlis'te 20 terörist öldürüldü

266
Süper Loto'da büyük ikramiye çekilişi yapılacak

Süper Loto'da büyük ikramiye çekilişi yapılacak

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM