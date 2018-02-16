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Merkel: Deniz Yücel kararına sevindim

1 yıldır tutuklu olan Die Welt muhabiri Deniz Yücel serbest bırakıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise mahkemenin kararından çok mutlu olduğunu söyledi.

İHA | 16.02.2018 - 19:21..
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Merkel: Deniz Yücel kararına sevindim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Deniz Yücel hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesini tamamlayarak iddianameyi kabul etti. Mahkeme tensip zaptıyla, Yücel'in tahliyesine karar verdi.

MERKEL SEVİNÇLİ

Almanya Başbakanı Merkel, Deniz Yücel’in serbest kalmasına ilişkin Berlin’de yaptığı açıklamada "Herkes gibi ben de sevindim" dedi.

GABRİEL'E DE TEŞEKKÜR ETTİ

Zor bir yılı geride bırakan Yücel’in eşi ve ailesi adına da mutlu olduğunu kaydeden Merkel, 44 yaşındaki gazetecinin serbest bırakılması konusundaki çabalarından ötürü Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’e teşekkür etti.

GABRİEL: BUGÜN GÜZEL BİR GÜN

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, gazeteci Deniz Yücel’in tahliyesine ilişkin, "Bugün hepimiz için güzel bir gün. Türk hükümetine sürecin hızlandırılması konusundaki desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Merkel: Deniz Yücel kararına sevindim

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