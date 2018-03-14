taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.861
USD
3,8628
EURO
4,7772
ALTIN
164,46
PETR
64,7700

Merkel dördüncü kez Şansölye seçildi

Almanya parlamentosunun alt kanadı Angela Merkel'i üst üste dördüncü kez Almanya Şansölyesi seçti. Bu sonuçla Merkel resmen yeniden başbakan oldu.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 12:01..
  1. Haberler
  2. Dünya
Merkel dördüncü kez Şansölye seçildi

Almanya'da koalisyon görüşmelerinin sona ermesiyle hükümet kurulmasının ikinci adımı atıldı.

Merkel dördüncü kez Şansölye seçildi

DÖRDÜNCÜ KEZ ŞANSÖYLE

Alman parlamentosunun alt kanadı, Hristiyan Demokratların lideri Angela Merkel'i resmen Almanya Şansölyesi seçti.

Merkel'in liderlik ettiği Muhafazakar Blok, 5 ay süren koalisyon kurma çabalarının ardından Sosyal Demokrat Parti ile 'Büyük Koalisyonu' kurmuştu.

Merkel dördüncü kez Şansölye seçildi

ANNESİ DE TAKİP ETTİ

Alman Meclisi'nde gerçekleştirilen oylama çok sayıda misafiri de ağırladı. O misafirlerin arasında Başbakan Angela Merkel'in 89 yaşındaki annesi Herlind Kasner de vardı. Kasner, kızı Merkel'in törenini mecliste takip etti.

Merkel dördüncü kez Şansölye seçildi

Annesiyle birlikte Merkel'in kimyager eşi Joachim Sauer de, Merkel'i izleyenler arasındaydı.

Merkel dördüncü kez Şansölye seçildi


TOPLAM SAYIDAN AZ OY ALDI

Alman Meclisinde (Bundestag) hazır bulunan 702 milletvekilinden 692'si oy kullandı. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Merkel'in 4. dönem başbakanlığına 363 evet, 315 hayır oyu çıktı.

363 evet oyu, CDU, kardeş partisi CSU ve SPD'nin toplam vekil sayısının oylarından 35 oy az.

Merkel dördüncü kez Şansölye seçildi

YENİ HÜKÜMET KURULACAK

Almanya'da aylardır kurulamayan hükümet, koalisyon krizi oluşturmuştu. Geçtiğimiz günlerde aşılan hükümet krizinin ardından Merkel'in Başbakan seçilmesi hükümetin kurulması aşamasını resmileştirdi.

Almanya'nın yeni hükümeti, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in huzurunda yemin ederek göreve başlayacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
BAE, Yemen'de 20 binden fazla mayını etkisiz hale getirdi
Yemen'in batı kıyılarına Husiler tarafından yerleştirilen, büyük bölümü İran yapımı 20 binden fazla mayının etkisiz hale getirildiğini belirtildi.
General Electric Türkiye'den vazgeçmiyor
General Electric (GE) genişlemeden sorumlu başkanı ve CEO'su Alex Dimitrief, Moody's notuna bakmaksızın şirketin Türkiye'deki yatırımlarını sürdüreceğini açıkladı.
İbadi'nin koruma müdürü öldürüldü
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin koruma müdürü Şerif İsmail'in, Haşdi Şabi unsurları tarafından öldürüldüğü belirtildi.
Doğu Guta'da bombardıman sürüyor
Doğu Guta'da rejim saldırıları deam ediyor. Esad'a bağlı hava kuvvetlerince yapılan saldırılar neticesinde 12 kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

62
Stephen Hawking hayatını kaybetti

Stephen Hawking hayatını kaybetti

283
Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

117
Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

145
Albert Einstein kimdir

Albert Einstein kimdir

26
Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

64
Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM