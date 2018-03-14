Merkel dördüncü kez Şansölye seçildi

Almanya'da koalisyon görüşmelerinin sona ermesiyle hükümet kurulmasının ikinci adımı atıldı.

DÖRDÜNCÜ KEZ ŞANSÖYLE

Alman parlamentosunun alt kanadı, Hristiyan Demokratların lideri Angela Merkel'i resmen Almanya Şansölyesi seçti.

Merkel'in liderlik ettiği Muhafazakar Blok, 5 ay süren koalisyon kurma çabalarının ardından Sosyal Demokrat Parti ile 'Büyük Koalisyonu' kurmuştu.

ANNESİ DE TAKİP ETTİ

Alman Meclisi'nde gerçekleştirilen oylama çok sayıda misafiri de ağırladı. O misafirlerin arasında Başbakan Angela Merkel'in 89 yaşındaki annesi Herlind Kasner de vardı. Kasner, kızı Merkel'in törenini mecliste takip etti.

Annesiyle birlikte Merkel'in kimyager eşi Joachim Sauer de, Merkel'i izleyenler arasındaydı.





TOPLAM SAYIDAN AZ OY ALDI

Alman Meclisinde (Bundestag) hazır bulunan 702 milletvekilinden 692'si oy kullandı. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Merkel'in 4. dönem başbakanlığına 363 evet, 315 hayır oyu çıktı.

363 evet oyu, CDU, kardeş partisi CSU ve SPD'nin toplam vekil sayısının oylarından 35 oy az.

YENİ HÜKÜMET KURULACAK

Almanya'da aylardır kurulamayan hükümet, koalisyon krizi oluşturmuştu. Geçtiğimiz günlerde aşılan hükümet krizinin ardından Merkel'in Başbakan seçilmesi hükümetin kurulması aşamasını resmileştirdi.

Almanya'nın yeni hükümeti, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in huzurunda yemin ederek göreve başlayacak.