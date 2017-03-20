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Merkel Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız

Almanya Başbakanı Merkel, Türk liderlerin Nazi kıyaslamalarının son bulmasını istiyor.

20.03.2017 - 15:35
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Almanya Başbakanı Angela Merkel; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Nazi benzetmelerini değerlendirdi.

"NAZİ KIYASLAMALARI..."

Türkiye'ye karşı faşist uygulamaları devreye sokan, ancak terör örgütü PKK'ya her türlü alanı açan Merkel, "Türk liderlerin Nazi kıyaslamaları son bulmalı." şeklinde konuştu.

REFERANDUM ETKİNLİKLERİ YASAKLANABİLİR UYARISI

Merkel ayrıca, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için Almanya'da yapılacak etkinliklerin yasaklanabileceği uyarısında bulundu.

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