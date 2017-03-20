Merkel Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız

Musul'da 335 bin kişi yerinden oldu

Almanya Başbakanı Merkel, Trump'ın bir dönem Playboy dergisine verdiği röportajı bile okuduğu ortaya çıktı.

CHP'li Mustafa Balbay, son anketlere göre 7 bölgenin 5'inde 'hayır' oylarının önde olduğunu söyledi.

Büyük cüsseleri ile bildiğimiz hayvanlardan filler, neredeyse hiç kansere yakalanmıyor.

1 Martin Schulz SPD Genel Başkanı seçildi Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Martin Schulz, olağanüstü genel kurulda oyların tamamını alarak genel başkan seçildi.

2 AK Parti'nin evet toplantısına iki isim katılmadı Toplantıya eski bakanlardan Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Zafer Çağlayan ve Suat Kılıç gibi isimler katıldı. Gül ve Davutoğlu yine yoktu...

3 Aziz Yıldırım Cumhurbaşkanı'yla birlikte Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi'nde Erdoğan ile Aziz Yıldırım yan yana geldi.

4 Erdoğan Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'i barıştırdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Futbol Zirvesi'nde Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'i yanına çağırarak sarılmalarını istedi.

5 Bahçeli siyasi geleceğini değerlendirdi Bahçeli'ye Cumhurbaşkanı yardımcılığını kabul edip etmeyeceği sorulurken, "MHP’yi kimse bir yere yamalamaya kalkmasın" cevabı geldi.

6 Erdoğan Futbol Zirvesi'nde Desailly'ye penaltı attı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa futbolunun efsane oyuncusu Marcel Desailly'e şık bir penaltı golü attı.